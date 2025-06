Calciomercato Milan, cessione lampo di Theo Hernandez? Sul pressing costante dell’Atletico Madrid filtra questo. Le ultimissime sui rossoneri

L’interesse dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez è un tema caldo, come riportato da AS, e sembra che i “Colchoneros” facciano sul serio per riportare il terzino francese in Spagna. Le trattative, però, si preannunciano tutt’altro che semplici, sia con il giocatore che con il Milan.

La Posizione di Theo Hernandez

Secondo alcune fonti, Theo Hernandez avrebbe già raggiunto un’intesa di massima sugli accordi personali con l’Atletico Madrid. Questo suggerisce che il giocatore sarebbe propenso a un ritorno nella capitale spagnola, dove ha già militato nelle giovanili dell’Atletico e poi nel Real Madrid. Un possibile trasferimento all’Atletico gli permetterebbe di rimanere in Europa e di competere ai massimi livelli, preferendo questa opzione a un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, come quella dell’Al-Hilal, che il Milan avrebbe già accettato per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Il desiderio del giocatore sarà un fattore chiave, ma non l’unico.

La Richiesta del Milan

Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di svendere uno dei suoi pilastri. Il club rossonero considera Theo Hernandez un elemento fondamentale della squadra, e il suo contratto scade nel giugno 2026. Sebbene non siano in corso trattative per il rinnovo, il Milan valuterà attentamente ogni offerta. Le prime proposte dell’Atletico, che si aggirerebbero intorno ai 15-17 milioni di euro, sono state considerate troppo basse, con il Milan che punta a una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Alcune indiscrezioni parlano di un’offerta da parte dell’Atletico che includerebbe anche Nahuel Molina più conguaglio, ma il Milan sembra deciso a monetizzare al massimo.

Un Braccio di Ferro Prevedibile

La situazione è quella tipica di un braccio di ferro estivo: il Milan vuole massimizzare il guadagno, l’Atletico cerca di contenere i costi, e il giocatore ha le sue preferenze. Con un contratto in scadenza nel 2026 e l’assenza di trattative per un rinnovo, il Milan potrebbe essere più propenso a cederlo quest’estate per evitare di perderlo a parametro zero in futuro. Tuttavia, questo non significa che lo farà a qualsiasi prezzo.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’evoluzione di questa trattativa. Riuscirà l’Atletico Madrid a presentare un’offerta soddisfacente per il Milan, o il club rossonero riuscirà a trattenere il suo talentuoso terzino?