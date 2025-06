Calciomercato Milan, conferme fondamentali dalla Francia: Theo Hernandez all’Al Hilal, tutto su cifre e dettagli dell’affare. Le ultimissime

Mercoledì tutte le parti hanno raggiunto un accordo totale per l’arrivo di Theo Hernandez all’Al-Hilal, segnando un potenziale trasferimento clamoroso nel mondo del calcio. Il club saudita, noto per la sua crescente ambizione nel mercato dei trasferimenti, si prepara a un investimento significativo, superando i 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del terzino sinistro francese del Milan. L’operazione, riportata da Foot Mercato, sottolinea l’aggressività dell’Al-Hilal nel voler attrarre talenti di primo piano.

Per Theo Hernandez, il passaggio all’Al-Hilal rappresenterebbe non solo un cambio di campionato, ma anche un notevole miglioramento delle sue condizioni economiche. Si prevede infatti che il giocatore percepisca uno stipendio annuo superiore ai 20 milioni di euro, cifre che riflettono l’impegno finanziario del club saudita e il suo desiderio di competere ai massimi livelli, non solo in Asia ma anche a livello internazionale. Questo tipo di offerta economica è diventata un fattore sempre più determinante nelle scelte dei calciatori di alto profilo.

L’accordo raggiunto tra i club e il giocatore segna un punto di svolta importante nella carriera di Hernandez, che negli ultimi anni si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo, contribuendo in modo significativo ai successi della sua squadra attuale. La sua velocità, le sue incursioni offensive e la sua capacità di crossare lo rendono un profilo estremamente ambito.

Ora, il passo successivo per Theo Hernandez sarà raggiungere Parigi per sottoporsi alle visite mediche di rito. Questo passaggio è fondamentale per formalizzare il trasferimento e assicurare che il giocatore sia in perfette condizioni fisiche per affrontare la sua nuova avventura. Una volta superate le visite, l’annuncio ufficiale del trasferimento all’Al-Hilal dovrebbe essere imminente, chiudendo di fatto una delle operazioni più interessanti di questa finestra di mercato. L’Al-Hilal continua così la sua strategia di rafforzamento con nomi importanti, dimostrando la propria serietà nelle ambizioni sportive.