Calciomercato Milan, ribaltone tra Theo Hernandez e l’Al-Hilal: il calciatore si è espresso in modo netto. Le ultimissime sui rossoneri

La trattativa tra il Milan e l’Al-Hilal per Theo Hernandez potrebbe essere vicina a una svolta decisiva. Nelle ultime ore, la situazione sembra aver preso una piega inaspettata, come riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X. Fino a poco tempo fa, la volontà del terzino francese era chiara: rimanere a giocare in Europa, escludendo di fatto un trasferimento in Arabia Saudita. Questa posizione aveva bloccato ogni avanzamento nelle negoziazioni.

Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato. Fonti vicine al giocatore indicano che la sua propensione al cambiamento potrebbe essere cresciuta, rendendolo quantomeno pronto ad ascoltare la proposta faraonica del club arabo. L’Al Hilal, noto per le sue offerte economiche irrinunciabili, potrebbe aver messo sul piatto una cifra tale da far vacillare anche la ferma intenzione di Theo di rimanere nel calcio europeo d’élite.

Se il giocatore dovesse effettivamente aprire a questa possibilità, si aprirebbe uno scenario complesso per il Milan. Da un lato, la cessione di un pezzo pregiato come Theo Hernandez rappresenterebbe una perdita tecnica significativa, considerando il suo impatto fondamentale sulle prestazioni della squadra. Dall’altro, l’incasso di una cifra potenzialmente molto alta potrebbe offrire al club rossonero una leva finanziaria importante per rafforzare la rosa in altri reparti, reinvestendo quanto ottenuto.

Le prossime ore saranno cruciali per capire se questa potenziale apertura del giocatore si tradurrà in una vera e propria trattativa. Per i tifosi rossoneri, l’attesa è carica di apprensione, consapevoli che il futuro di uno dei loro idoli potrebbe essere lontano da San Siro. Il Milan, dal canto suo, dovrà valutare attentamente ogni aspetto, bilanciando le ambizioni sportive con le opportunità economiche che un’eventuale cessione di Theo Hernandez potrebbe generare.