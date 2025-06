Calciomercato Milan, missione terzino destro! Tare a caccia in Francia, c’è lui nel mirino

Calciomercato Milan, parte la missione terzino destro: Igli Tare punta su Guela Doué, attualmente in forza allo Strasburgo

Il calciomercato Milan si trova al centro di una intensa battaglia di mercato per assicurarsi le prestazioni di Guéla Doué, talentuoso terzino destro in forza allo Strasburgo. Secondo quanto riportato da Andrea Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha identificato Doué come uno dei principali obiettivi per rafforzare la corsia destra difensiva, ma la valutazione del giocatore si è impennata, raggiungendo la considerevole cifra di 20 milioni di euro. A complicare ulteriormente i piani del Milan, si aggiunge la agguerrita concorrenza di due colossi europei: il Chelsea dalla Premier League e l’Eintracht Francoforte dalla Bundesliga, entrambi determinati a non lasciarsi sfuggire il giovane difensore.

L’ascesa di Guéla Doué è stata fulminea e ha attirato l’attenzione dei grandi club europei. Solamente un anno fa, lo Strasburgo aveva investito una cifra di 6,5 milioni di euro più bonus per acquisirlo, una mossa che si è rivelata estremamente lungimirante. In questa stagione, Doué ha dimostrato sul campo tutte le sue qualità, emergendo come uno dei terzini destri più promettenti del panorama calcistico europeo. La sua rapidità, la capacità di spinta sulla fascia e la solidità difensiva lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi squadra che desideri rinforzare il proprio reparto arretrato con un giocatore giovane, dinamico e con ampi margini di crescita.

Il Milan, da tempo attento ai talenti emergenti e alla politica di ringiovanimento della rosa, ha puntato forte su Doué. La ricerca di un terzino destro di qualità è una delle priorità assolute per i rossoneri in vista della prossima stagione. L’attuale rosa presenta opzioni che non sempre hanno convinto appieno, e l’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di Doué potrebbe fornire quella scossa necessaria per elevare il livello della squadra e garantire maggiore equilibrio sia in fase difensiva che in quella offensiva. Tuttavia, il prezzo fissato dallo Strasburgo, ben 20 milioni di euro, rappresenta un ostacolo non indifferente per le casse del Milan, che dovrà valutare attentamente l’investimento.

La concorrenza di Chelsea ed Eintracht Francoforte aggiunge un ulteriore livello di complessità alla trattativa. Il Chelsea, con la sua notevole disponibilità economica, è sempre un avversario temibile sul mercato. I Blues sono noti per non lesinare spese quando si tratta di acquisire giocatori di prospettiva e Doué rientra perfettamente in questa categoria. Anche l’Eintracht Francoforte ha dimostrato in passato la sua capacità di attrarre e valorizzare giovani talenti, e la possibilità di giocare con continuità in un campionato di alto livello come la Bundesliga potrebbe essere un fattore attrattivo per il giocatore.

Il Milan si trova dunque di fronte a una sfida impegnativa. Per assicurarsi Guéla Doué, non sarà sufficiente presentare un’offerta economica all’altezza delle richieste dello Strasburgo, ma sarà fondamentale convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero, superando la forte concorrenza di club che possono offrire stipendi elevati e palcoscenici internazionali di prim’ordine. La volontà del giocatore sarà, come sempre, un elemento chiave per la buona riuscita dell’operazione. I tifosi milanisti attendono con ansia gli sviluppi di questa intrigante telenovela di mercato, sperando di vedere Guéla Doué vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.