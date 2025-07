Calciomercato Milan, si cerca il vice Maignan: Pietro Terracciano nel mirino dopo il probabile addio di Sportiello

Calciomercato Milan, Sportiello verso l’addio al club rossonero: c’è Terracciano della Fiorentina come vice Maignan

Il calciomercato estivo continua a scaldare gli animi in casa Milan, con i rossoneri che si preparano a un significativo cambio in porta. Nonostante le voci iniziali su una possibile partenza di Mike Maignan, l’attenzione si è ora spostata sul ruolo del suo vice. Come riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24, il secondo portiere rossonero, Marco Sportiello, sembra essere ai saluti con il club.

Sportiello, arrivato al calciomercato Milan per ricoprire il ruolo di riserva di Maignan, avrebbe attirato l’interesse di ben due squadre. Si parla di un ritorno all’Atalanta, club in cui Sportiello ha già militato in passato, e della neopromossa Cremonese, desiderosa di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Questa doppia corte suggerisce una chiara intenzione del portiere di cercare maggiore spazio e, di conseguenza, spinge il Milan a trovare un sostituto all’altezza per affiancare il titolarissimo Maignan.

Pietro Terracciano: Il Profilo Ideale per il Milan

Il nome emerso con forza per ricoprire il ruolo di vice Maignan è quello di Pietro Terracciano. Il portiere classe 1990, attualmente in forza alla Fiorentina, è stato individuato dal Milan come il sostituto ideale di Sportiello. Terracciano vanta una solida esperienza in Serie A e, cosa non da poco, ha ricoperto il ruolo di vice di David De Gea nell’ultima stagione, un’esperienza che ne ha sicuramente arricchito il bagaglio tecnico e caratteriale. Questa “gavetta” al fianco di un portiere di caratura internazionale come De Gea lo rende un profilo particolarmente interessante per un club ambizioso come il Milan.

Le caratteristiche tecniche di Terracciano lo rendono un portiere affidabile e con una buona capacità di gestione della pressione. La sua età, 34 anni, lo rende inoltre un elemento di esperienza che può portare calma e leadership all’interno dello spogliatoio. La sua conoscenza del campionato italiano è un ulteriore vantaggio, permettendogli un inserimento rapido e senza troppi problemi di adattamento.

Contatti Già Avviati tra Milan, Terracciano e Fiorentina

Secondo quanto riferito da Di Marzio, il Milan non ha perso tempo. Nelle ultime ore, il club rossonero avrebbe già avviato i contatti sia con l’entourage del giocatore che con la Fiorentina, detentrice dei diritti sul portiere almeno fino al 2026. Questo dimostra la volontà e la determinazione del Milan di chiudere l’operazione in tempi brevi. L’obiettivo è assicurarsi un portiere che possa garantire la necessaria sicurezza in caso di assenza di Maignan, evitando di trovarsi impreparati in un ruolo così delicato.

La trattativa si prospetta interessante, considerando che Terracciano è legato alla Fiorentina da un contratto ancora valido. Tuttavia, la possibilità di vestire la maglia di un top club come il Milan e di giocare in competizioni europee potrebbe rappresentare un forte incentivo per il giocatore. Per la Fiorentina, la cessione di un portiere che nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di vice potrebbe generare un’importante plusvalenza, da reinvestire poi sul mercato per rinforzare la propria rosa.

Il Milan è dunque proiettato verso una nuova configurazione della propria porta, con Pietro Terracciano che si candida a diventare il nuovo secondo portiere rossonero. La vicenda Sportiello e l’interesse per Terracciano evidenziano la meticolosità con cui il Milan sta pianificando la prossima stagione, cercando di coprire ogni ruolo con giocatori di qualità e affidabilità.