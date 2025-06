Calciomercato Milan, Tare fa la spesa in Premier! Obiettivo individuato, c’è lui nel mirino

Calciomercato Milan, Igli Tare ha individuato in Premier League l’erede di Theo Hernandez: l’obiettivo è Zinchenko dell’Arsenal

L’edizione odierna del Corriere dello Sport lancia una notizia che scuote il calciomercato rossonero: “Il Milan sceglie Zinchenko“. Con la possibile, e sempre più concreta, partenza di Theo Hernandez in direzione Al Hilal, il direttore sportivo milanista, Igli Tare, non ha perso tempo e ha già individuato il profilo ideale per rimpiazzare il talentuoso terzino francese. Si tratta di Oleksandr Zinchenko, classe 1996, attuale pilastro dell’Arsenal e della nazionale ucraina.

La scelta di Zinchenko, un terzino sinistro polivalente e di comprovata esperienza internazionale, suggerisce una chiara intenzione del Milan di mantenere un alto livello di competitività sulla fascia sinistra. L’ucraino, noto per la sua intelligenza tattica, la qualità nel passaggio e la capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo oltre a quello di esterno basso, si adatterebbe perfettamente al gioco propositivo che il Milan intende continuare a proporre. La sua visione di gioco e la sua abilità nel costruire l’azione da dietro potrebbero rivelarsi fondamentali per la manovra rossonera, aggiungendo una nuova dimensione alla costruzione del gioco.

Analizzando i numeri stagionali di Zinchenko con l’Arsenal, emerge un quadro di un giocatore spesso impiegato, seppur non sempre con la continuità di un titolare inamovibile. Nella scorsa stagione, il terzino ucraino ha collezionato 23 presenze totali, suddivise tra le diverse competizioni: 15 in Premier League, 6 in Champions League e 2 in EFL Cup. Ha accumulato un totale di 789 minuti in campo, mettendo a segno 1 gol e rimediando 2 ammonizioni. Questi dati, seppur non eclatanti in termini di minutaggio, evidenziano la sua capacità di essere un’opzione affidabile e incisiva quando chiamato in causa, dimostrando la sua utilità in un contesto di alto livello come quello della Premier League e della Champions League.

L’arrivo di Zinchenko al Milan non sarebbe solo una mossa per colmare il vuoto lasciato da Theo Hernandez, ma rappresenterebbe un significativo upgrade in termini di esperienza e versatilità. La sua capacità di ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale o esterno di centrocampo offrirebbe a Stefano Pioli, o al futuro tecnico, preziose opzioni tattiche, consentendo una maggiore fluidità nel sistema di gioco. Inoltre, la sua leadership silenziosa e la sua mentalità vincente, maturate in club di prestigio come Manchester City e Arsenal, potrebbero essere un valore aggiunto all’interno dello spogliatoio milanista, soprattutto in un momento di profondo rinnovamento della squadra.

L’attesa per la svolta definitiva nella trattativa che porterebbe Theo Hernandez all’Al Hilal è palpabile, ma la prontezza di Igli Tare nel muoversi con anticipo su un obiettivo di tale calibro come Zinchenko dimostra la determinazione del Milan a non farsi cogliere impreparato. Se l’affare dovesse concretizzarsi, i tifosi rossoneri potrebbero presto accogliere un giocatore che, con la sua qualità e la sua professionalità, potrebbe presto diventare un nuovo idolo della Curva Sud. Il futuro della fascia sinistra milanista sembra destinato a tingersi di giallo-blu ucraino.