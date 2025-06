Calciomercato Milan, Tare medita il super colpo dall’Arsenal: si potrebbe affondare dovesse verificarsi questa cosa. Le ultimissime sui rossoneri

Come riportato da Tuttosport stamattina, il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare la fascia sinistra, e tra i nomi emersi, oltre al già stimato Maxim De Cuyper del Club Brugge, è stato proposto l’ucraino Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal. La dirigenza rossonera sta analizzando attentamente questi profili in vista della prossima stagione.

L’interesse per Zinchenko non è una novità assoluta nel panorama del calciomercato, ma la sua proposta al Milan da parte del suo entourage indica una potenziale apertura a un trasferimento. Il terzino sinistro ucraino, che può ricoprire anche ruoli a centrocampo, garantirebbe esperienza internazionale e una notevole qualità tecnica. Tuttavia, il suo ingaggio elevato all’Arsenal e la sua propensione agli infortuni potrebbero rappresentare ostacoli significativi per il Milan, che punta a una gestione oculata del monte ingaggi e a giocatori con una buona integrità fisica.

Dall’altra parte, Maxim De Cuyper, giovane terzino belga del Club Brugge, continua a essere un obiettivo concreto. Il suo profilo rispecchia maggiormente la politica del Milan di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita. Le sue prestazioni in Belgio hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, e il Milan lo considera una valida alternativa per il futuro della fascia sinistra.

Il Milan, con Massimiliano Allegri al timone, è alla ricerca di rinforzi mirati per competere su più fronti. La scelta tra un giocatore affermato come Zinchenko, pur con le sue incognite, e un prospetto come De Cuyper, rappresenterà un indicatore delle strategie di mercato rossonere per la prossima sessione estiva. I prossimi giorni potrebbero portare ulteriori chiarimenti sulle intenzioni del club.