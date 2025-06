Calciomercato Milan, Tare prepara il doppio colpo a centrocampo! Accelerazione prevista a giorni

Calciomercato Milan, Igli Tare prepara il doppio colpo firmato Xhaka-Javi Guerra: accelerazione prevista nelle prossime settimane

Il calciomercato estivo del Milan è entrato nel vivo, con la dirigenza rossonera intensamente impegnata a rinforzare il centrocampo di Max Allegri. L’addio di Tijjani Reijnders ha lasciato un vuoto importante, e i nomi che circolano con maggiore insistenza per colmarlo sono quelli di Granit Xhaka e Javi Guerra. Due profili diversi, con caratteristiche uniche sia in campo che fuori, ma accomunati da un desiderio palpabile di indossare la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione. Le trattative, sebbene delicate, sembrano procedere a passi spediti, come evidenziato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, che ha titolato: “Xhaka e Guerra, il Milan fa passi avanti“. Un segnale incoraggiante che potrebbe presto portare alle tanto attese fumate bianche.

Per quanto riguarda Granit Xhaka, il centrocampista svizzero sembra ormai a un passo dall’accordo definitivo con il Milan. Le intese personali con il giocatore sono praticamente definite, con il Milan che avrebbe trovato la quadra per un contratto che soddisfa le richieste del calciatore. L’unico ostacolo rimanente è rappresentato dall’accordo con il Bayer Leverkusen, club detentore del cartellino di Xhaka. I tedeschi, consapevoli del valore e dell’esperienza del loro capitano, chiedono una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. Il Milan, tuttavia, confida di poter limare le pretese del Leverkusen o di raggiungere una soluzione soddisfacente attraverso bonus e clausole, dimostrando la ferma volontà di portare a Milano un giocatore di grande leadership e visione di gioco. L’arrivo di Xhaka garantirebbe ad Allegri un mediano d’esperienza, capace di dettare i tempi e dare equilibrio alla squadra.

La situazione di Javi Guerra è invece più complessa, ma non meno promettente per il Milan. Il giovane talento spagnolo, nonostante la sua età, ha già dimostrato un grande potenziale e una maturità sorprendente nel centrocampo del Valencia. La chiave di volta in questa trattativa potrebbe essere rappresentata dall’imminente rottura contrattuale tra Guerra e il club spagnolo. Le negoziazioni per il rinnovo del suo contratto con il Valencia sembrano essere a un punto morto, con le parti che non riescono a trovare un accordo. Questa tensione potrebbe facilitare notevolmente il compito del Milan, che potrebbe inserirsi con decisione per assicurarsi un giocatore di grande prospettiva a condizioni più vantaggiose. Guerra, con la sua dinamicità, la sua capacità di recuperare palloni e la sua visione di gioco, rappresenterebbe un investimento per il futuro e un valore aggiunto immediato per la mediana rossonera.

Il Milan sembra dunque avere le idee chiare per il proprio centrocampo. L’obiettivo è costruire una linea mediana solida, completa e adatta alle esigenze di Max Allegri. L’esperienza e la leadership di Xhaka, unite alla freschezza e al potenziale di Guerra, potrebbero formare un mix esplosivo, in grado di dare nuova linfa e maggiore competitività alla squadra. I tifosi rossoneri attendono con ansia le notizie ufficiali, sperando che le “fumate bianche” siano sempre più vicine e che questi due talenti possano presto calcare il prato di San Siro. Il lavoro della dirigenza è costante e mirato, con l’obiettivo di consegnare ad Allegri una rosa in grado di lottare su tutti i fronti.