Xhaka, il Milan ha un’arma in più: per convincere il Bayer. La possibile mossa

Xhaka, per convincere il Bayer Leverkusen il Milan potrebbe inserire un calciatore all’interno dell’affare

Il Milan sta valutando una mossa strategica per rafforzare il proprio centrocampo e, in questo contesto, il nome di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen continua a circolare con insistenza. Un’indiscrezione riportata da Gazzetta.it suggerisce che i rossoneri potrebbero includere Malick Thiaw, difensore centrale, in una potenziale operazione per arrivare al centrocampista svizzero.

Secondo quanto emerso, Malick Thiaw sarebbe un profilo che piace molto al Bayer Leverkusen. Il giovane difensore tedesco-finlandese, arrivato al Milan nel 2022, ha mostrato buone qualità ma non è sempre riuscito a trovare la continuità necessaria per imporsi stabilmente tra i titolari, anche a causa di infortuni o scelte tecniche. La sua stazza fisica, la sua età e il potenziale di crescita lo rendono un elemento interessante per il club tedesco, che potrebbe vederlo come un rinforzo ideale per la propria retroguardia.

Dall’altra parte, il Milan nutre un forte interesse per Granit Xhaka. Il centrocampista, fresco vincitore della Bundesliga con il Bayer Leverkusen, rappresenta l’esperienza, la leadership e la qualità in mezzo al campo che i rossoneri stanno cercando. Le sue doti di passatore, la visione di gioco e la capacità di dettare i ritmi lo renderebbero un innesto di grande valore per Stefano Pioli.

L’idea di uno scambio che coinvolga Thiaw e Xhaka potrebbe quindi rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Il Milan si garantirebbe un centrocampista di spessore, mentre il Bayer Leverkusen otterrebbe un giovane difensore promettente. Naturalmente, l’esito di una simile trattativa dipenderà da molti fattori, inclusa la valutazione dei due giocatori e le volontà individuali, ma l’ipotesi è sul tavolo e potrebbe animare le prossime settimane di mercato.