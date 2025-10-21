Calciomercato Milan, Tare pesca in Brasile? Il DS drizza le antenne e prepara il blitz decisivo. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Igli Tare può pescare in Brasile: occhi su Rayan, talento classe 2006 del Vasco da Gama. I dettagli

Il calciomercato Milan ha messo gli occhi su un nuovo e promettente talento brasiliano: Rayan Vitor Simplício Rocha, conosciuto semplicemente come Rayan. Classe 2006, il giovane attaccante milita nel Vasco da Gama ed è considerato in patria un vero e proprio predestinato. Un diamante grezzo che la dirigenza Rossonera ha ben evidenziato sulla propria agenda.

L’interesse per Rayan era sorto già la scorsa estate, quando il suo profilo fu valutato come possibile sostituto in relazione all’uscita di Samuel Chukwueze sulla corsia offensiva di destra, poi passato in prestito con diritto di riscatto al Fulham. Nonostante il mercato in attacco sia stato chiuso con l’arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea, il nome di Rayan non è uscito dal taccuino della dirigenza meneghina e resta un’opzione concreta per le prossime sessioni di mercato, a gennaio o più probabilmente al termine della stagione.

Calciomercato Milan, Rayan resta nel mirino

L’idea Rayan piace per la sua duttilità e qualità. Rayan è un esterno destro offensivo, alto 185 cm, la cui miglior caratteristica è una grande esplosività che lo rende rapido, tecnico ed estremamente abile nel dribbling, nell’uno contro uno e negli spazi stretti. È pura classe verdeoro e fa della tecnica il suo pane quotidiano. La sua capacità di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo ha convinto gli scout e gli osservatori Rossoneri.

Nonostante la giovane età, Rayan vanta già numeri importanti e record storici: l’11 giugno 2023, al suo esordio nel campionato brasiliano contro l’Internacional, è andato subito a segno, diventando – a 16 anni, 10 mesi e 8 giorni – il più giovane calciatore a realizzare un goal nella competizione con la maglia del Vasco. Non spaventi la sua anagrafe, perché il giocatore, cresciuto nel mito di Edmundo, ha già totalizzato 15 goal e 4 assist. Nell’anno solare 2025, Rayan ha messo insieme ben 46 presenze complessive, impreziosite da 16 goal.

Dopo aver vinto le manifestazioni sudamericane Under 17 e Under 20, ora per lui si parla addirittura di Nazionale maggiore: Carlo Ancelotti si starebbe preparando a convocarlo nel Brasile dei grandi. E se al Milan arriva la benedizione di Ancelotti, l’interesse per Rayan è destinato a intensificarsi. Lo riporta calciomercato.com.