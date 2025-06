Calciomercato Milan, Tare riflette! Calciatore che piace ma solo alle giuste condizioni. I dettagli

Calciomercato Milan, Tare riflette sul colpo Jashari dal Brugge: il calciatore piace ma solo alle giuste condizioni. La situazione

Il calciomercato Milan estivo è ormai alle porte e il Milan continua a monitorare con attenzione diversi profili per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per il centrocampo rossonero, spicca quello di Jashari, giovane talento che milita nel Club Brugge. La Gazzetta dello Sport, autorevole fonte nel panorama giornalistico sportivo italiano, ha riportato nelle scorse ore un aggiornamento significativo sulla trattativa, sottolineando come Jashari sia “era e resta tra i giocatori nel mirino del Milan per la mediana”.

La ricerca di un centrocampista dinamico e con ampi margini di miglioramento è una priorità per la dirigenza milanista, desiderosa di rafforzare il reparto nevralgico e offrire a mister Fonseca soluzioni tattiche sempre più variegate. Jashari, con le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di recupero palla, si adatta perfettamente all’identikit tracciato dalla società di Via Aldo Rossi. Il suo profilo è stato attenzionato per lungo tempo, e il suo nome continua a figurare in cima alla lista dei desideri.

Tuttavia, come spesso accade nel calcio moderno, l’aspetto economico rappresenta l’ostacolo maggiore. Il Club Brugge, consapevole del valore del proprio gioiello e del grande interesse suscitato da Jashari sul mercato internazionale, ha fissato una valutazione decisamente elevata per il suo cartellino. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club belga valuta il giocatore “oltre 40 milioni” di euro. Una cifra, questa, che pone il Milan di fronte a una riflessione approfondita e a una possibile rinegoziazione delle proprie strategie.

Nonostante la richiesta economica esosa, il Milan ha comunque mantenuto i contatti con l’entourage del giocatore. La Gazzetta ha evidenziato come il club rossonero abbia “parlato con l’agente” di Jashari. Questo denota una concreta volontà da parte del Diavolo di capire la fattibilità dell’operazione e di esplorare eventuali margini di manovra. Tuttavia, la stessa fonte sottolinea con realismo che “a certe cifre…” la trattativa si complica notevolmente. Il Milan è noto per la sua politica oculata in fase di acquisizioni e difficilmente si discosterà da parametri economici considerati sostenibili.

La valutazione del Brugge, sebbene elevata, è comprensibile data la giovane età di Jashari e il suo enorme potenziale. Il ragazzo ha dimostrato sul campo di avere le qualità per imporsi ai massimi livelli, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Il Milan, dal canto suo, dovrà valutare se l’investimento, pur oneroso, possa ripagare in termini di prestazioni future e plusvalenze.

In questo scenario, le prossime settimane saranno cruciali. Il Milan potrebbe tentare di negoziare un prezzo più vantaggioso o di inserire contropartite tecniche nell’affare per abbassare l’esborso economico. Non è da escludere, inoltre, che il Club Brugge possa ammorbidire la propria posizione qualora Jashari manifestasse esplicitamente la volontà di trasferirsi a Milano. La Gazzetta dello Sport continuerà sicuramente a monitorare gli sviluppi di questa e altre trattative, fornendo aggiornamenti preziosi ai lettori sul calciomercato del Milan, che si preannuncia intenso e ricco di colpi di scena. I tifosi rossoneri restano in attesa di capire se Jashari, il centrocampista nel mirino, potrà davvero vestire la gloriosa maglia del Diavolo.