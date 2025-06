Calciomercato Milan, spiegata la situazione per Jashari! Le ultime

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse per Jashari: al momento nessun contatto tra i club

Il calciomercato Milan continua a monitorare con grande attenzione il mercato dei giovani talenti, e uno dei nomi che sembra essere costantemente sui taccuini della dirigenza rossonera è quello di Ardon Jashari, centrocampista attualmente in forza al Club Brugge. Le voci di un interesse per il giocatore svizzero non sono nuove, ma Matteo Moretto, una fonte sempre affidabile per quanto riguarda le dinamiche di mercato, ha fornito un aggiornamento significativo che delinea la situazione attuale.

Secondo Moretto, l’interesse del Milan per Jashari è profondamente radicato e non si tratta di una semplice speculazione. I rossoneri stanno seguendo il calciatore da tempo, un segnale chiaro della loro convinzione nelle sue potenzialità.