Calciomercato Milan, il centrocampo si infiamma: Jashari e Javi Guerra obiettivi primari. Allegri...

Calciomercato Milan, doppio obiettivo a centrocampo: conferme su Jashari e Javi Guerra. Allegri li approva entrambi

Il calciomercato Milan è in piena attività sul mercato, non solo per definire le cessioni, ma anche e soprattutto per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Al centro delle strategie rossonere, il centrocampo è il reparto che sta catalizzando le maggiori attenzioni. Due nomi spiccano in particolare tra gli obiettivi della dirigenza milanista: Ardon Jashari e Javi Guerra. Le indiscrezioni, riportate da Gianluca Di Marzio, svelano i dettagli di una trattativa che si preannuncia intensa e ricca di sviluppi.

Ardon Jashari, talentuoso centrocampista del Club Brugge, rappresenta un’opzione concreta per il Milan. Sembra che ci sia già un assenso di massima per l’acquisizione del giocatore, indice di un’intenzione chiara da parte del club di portarlo a Milano. Tuttavia, il Milan ha stabilito un limite ben definito: non verranno intraprese spese folli o fuori mercato pur di assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Questa prudenza è dettata dalle richieste elevate del Club Brugge, che valuta il proprio gioiello in maniera significativa. La strategia del Milan è quindi quella di negoziare con fermezza, cercando di trovare un punto d’incontro che rispetti sia le valutazioni del club belga sia i parametri economici stabiliti dalla dirigenza rossonera. L’obiettivo è chiaro: portare Jashari in Italia, ma solo a condizioni sostenibili.

Accanto a Jashari, l’altro nome caldo per il centrocampo rossonero è quello di Javi Guerra, giovane promessa del Valencia. Il classe 2003 è un profilo che piace universalmente all’interno dell’organigramma tecnico del Milan. La sua giovane età, unita a qualità tecniche evidenti e a un potenziale di crescita notevole, lo rendono un obiettivo prioritario. L’apprezzamento per Javi Guerra è trasversale e coinvolge tutte le componenti chiave della società. Dal direttore sportivo Igli Tare, al direttore tecnico Geoffrey Moncada, fino all’allenatore Massimiliano Allegri, c’è piena condivisione sull’opportunità di puntare sul talento spagnolo. Questa unanimità di vedute è un segnale forte dell’interesse del Milan e potrebbe facilitare le trattative con il Valencia.

Il Milan, dunque, si muove su due fronti distinti ma complementari per rinforzare la mediana. Da un lato, la ferma volontà di non strapagare Jashari, nonostante l’interesse concreto; dall’altro, la concorde opinione su Javi Guerra come elemento ideale per il presente e il futuro. Entrambi i giocatori rappresentano profili in linea con la filosofia del club di investire su giovani talenti con ampi margini di miglioramento. Il mercato è ancora lungo e le trattative si preannunciano complesse, ma l’agenda del Milan è chiara: un centrocampo rinforzato e di qualità è la priorità assoluta per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali di questi obiettivi, o magari entrambi, varcheranno la soglia di Milanello.