Jashari Milan, aggiornamenti continui dal Belgio! Trattativa reale, spunta la confidenza del calciatore

Jashari Milan, arrivano importanti aggiornamenti dal Belgio sulla trattativa tra i rossoneri e il Brugge: gli aggiornamenti

Grandi novità e colpi di scena si profilano all’orizzonte del calciomercato europeo, con il calciomercato Milan sempre più protagonista e focalizzato su un obiettivo di alto profilo: il centrocampista svizzero Ardon Jashari. Secondo quanto riportato da Nieuwsblad, il noto portale belga, l’interesse dei rossoneri per il talentuoso mediano del Club Brugge si sta facendo estremamente serio, delineando uno scenario di trattative che si preannuncia intenso e complesso.

Jashari, prelevato la scorsa estate dal Lucerna per una cifra di 6 milioni di euro, ha rapidamente dimostrato il suo valore nel campionato belga, tanto da spingere il Club Brugge a blindarlo con un nuovo contratto fino al 2029, con un adeguamento economico significativo. Questo dimostra la grande fiducia e le aspettative che il club ripone nel giovane centrocampista. La volontà del Brugge è chiara: trattenere il giocatore per almeno un’altra stagione, e a quanto pare anche Jashari non sembra avere una fretta eccessiva di cambiare aria, un fattore che potrebbe complicare le manovre delle squadre interessate.

Tuttavia, il talento cristallino di Jashari non è passato inosservato, attirando l’attenzione di mezza Europa. Club del calibro di Manchester City, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain hanno già avuto colloqui esplorativi con il suo entourage, testimoniando la sua crescente reputazione a livello internazionale. Ma è il Milan che, secondo Nieuwsblad, sta facendo sul serio: le discussioni con l’agente del giocatore stanno procedendo in maniera molto positiva, creando un terreno fertile per un possibile trasferimento. Un dettaglio curioso ma potenzialmente significativo è che l’entourage di Jashari ha origini albanesi, proprio come il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Iglor Tare, un fattore che potrebbe facilitare il dialogo e la sintonia tra le parti.

Nonostante l’accelerazione del Milan nelle trattative con l’entourage, non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra i due club. Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare presto, con il Milan pronto a passare all’offensiva. La vera sfida, però, sarà convincere il Club Brugge. Come sottolinea Nieuwsblad, il club belga è in una posizione di forza: la situazione contrattuale blindata del giocatore, la sua giovane età e il suo status di MVP dell’ultimo campionato rendono Jashari un asset prezioso. Per questo motivo, la richiesta del Club Brugge supera quota 40 milioni di euro, una cifra che riflette il valore e il potenziale del centrocampista.

Il Brugge, inoltre, non ha alcuna fretta di cedere, sostenuto da diversi motivi. L’imminente Mondiale per Club rappresenta una fonte di ricavi significativa, i cui premi potrebbero dare ulteriore slancio economico alle squadre già interessate, permettendo loro di mantenere i propri talenti. Inoltre, all’inizio di agosto, il Brugge sarà impegnato nei turni preliminari di Champions League, un’altra competizione in cui Jashari potrebbe giocare un ruolo chiave. Trattenerlo almeno fino ad allora non sarebbe affatto un problema, anzi, potrebbe essere un vantaggio tecnico per il club belga. Lo stesso giocatore non spingerà per la cessione, dimostrando un forte attaccamento al Club Brugge e sottolineando che l’affare si farà solo se porterà benefici concreti anche alla sua attuale squadra. La strada per il Milan è ardua, ma l’interesse è palpabile e la volontà di portare Ardon Jashari a San Siro è evidente.