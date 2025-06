Calciomercato Milan, trattativa serrata per Jashari! Ballano pochi milioni, con questa offerta i rossoneri possono chiudere il colpo

Calciomercato Milan, Igli Tare sta portando avanti una trattativa molto serrata con il Brugge per Jashari: tutti i dettagli

La finestra di mercato estiva si sta rivelando più rovente del previsto per il Milan, specialmente per quanto riguarda il tanto agognato rinforzo a centrocampo. Il nome di Ardon Jashari, giovane talento svizzero in forza al Club Bruges, è da tempo in cima alla lista dei desideri rossoneri, ma le ultime indiscrezioni fornite dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà gettano un’ombra di preoccupazione sui piani del Diavolo. Sembra infatti che le richieste del club belga per il proprio gioiello siano lievitate in maniera significativa, creando un vero e proprio muro tra le due società.

Secondo quanto riportato da Pedullà, il Club Bruges non ha alcuna intenzione di fare sconti per Jashari. La valutazione del giocatore si attesta ora su una fascia di prezzo che va dai 33 ai 35 milioni di euro. Una cifra enorme, che evidenzia quanto il club belga creda nel potenziale del proprio centrocampista e quanto sia determinato a non svenderlo. Questa mossa, di fatto, mette il calciomercato Milan in una posizione estremamente scomoda, costringendolo a rivedere le proprie strategie.

Il Milan, dal canto suo, aveva finora impostato la propria offerta su una base di 28-30 milioni di euro. Una proposta che, fino a qualche tempo fa, sembrava essere un punto di partenza ragionevole per intavolare una trattativa. Tuttavia, la rigidità del Bruges e l’innalzamento delle richieste hanno creato un gap economico notevole, un vero e proprio scoglio che la dirigenza rossonera dovrà affrontare con la massima attenzione.

La domanda che tutti si pongono ora è: cosa farà il Milan? Sarà disposto a spingersi oltre i propri limiti economici pur di accaparrarsi Jashari, considerato uno degli obiettivi primari per rinforzare la mediana? Oppure la dirigenza rossonera deciderà di virare su altri profili, magari meno costosi, per evitare di sborsare una cifra considerata eccessiva? L’equilibrio finanziario è un aspetto fondamentale per il Milan, e ogni spesa viene ponderata con grande cura.

La situazione è in costante evoluzione e i prossimi giorni saranno decisivi per capire come si svilupperà questa complessa trattativa. Il Club Bruges, forte di un contratto lungo e della giovane età del giocatore, ha la piena forza contrattuale per dettare le proprie condizioni. Il Milan, d’altro canto, è consapevole del valore del giocatore e della necessità di rinforzare un reparto che necessita di qualità e dinamismo.

L’intervento di Pedullà ha sicuramente acceso i riflettori su una situazione che si preannuncia tesa e combattuta. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, sperando che la dirigenza trovi la chiave giusta per sbloccare l’impasse e portare a Milano un talento che potrebbe fare la differenza. L’alternativa, ovviamente, sarebbe quella di guardare altrove, ma perdere un obiettivo così mirato e ambizioso sarebbe senza dubbio una delusione per l’ambiente milanista. La saga di Jashari è appena iniziata, e le sue prossime puntate promettono colpi di scena e battaglie a suon di milioni. Restate connessi!