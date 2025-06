Calciomercato Milan, trattativa ancora in piedi? Il retroscena non lascia dubbi, Tare prende nota

Calciomercato Milan, la trattativa con l’Al Hilal per Theo Hernandez è ancora in piedi: piccolo sconto sul cartellino e maxi ingaggio al francese

Le voci di mercato continuano a infiammare l’estate calcistica, e al centro dell’attenzione c’è ancora una volta il futuro di Theo Hernández, terzino sinistro di punta del Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Al-Hilal di Riad sta intensificando i propri sforzi per portare il talentuoso francese nella Saudi Pro League, ma la trattativa per il suo cartellino si sta rivelando più complessa del previsto, con la società araba che si aspetta uno sconto significativo.

Inizialmente, sembrava che la valutazione del Milan per Theo si attestasse intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che riflette il valore di uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello internazionale. Tuttavia, le ultime indiscrezioni rivelano che l’Al-Hilal avrebbe comunicato ai vertici rossoneri l’intenzione di ottenere una riduzione su questa cifra pattuita. La richiesta di uno sconto non è casuale: l’obiettivo del club saudita è chiaro, ovvero liberare risorse economiche da reinvestire per rendere ancora più appetibile la proposta contrattuale per il giocatore stesso.

Questo significa che l’Al-Hilal è pronto ad alzare ulteriormente l’offerta per Theo Hernández sia in termini di bonus alla firma che di ingaggio annuo, garantendogli un contratto faraonico che sarebbe difficile rifiutare per molti calciatori europei. Il fascino dei petrodollari sauditi continua a esercitare una forte attrattiva, e la possibilità di un salario stellare potrebbe convincere Theo a intraprendere una nuova avventura lontano dall’Europa.

Dal canto suo, il calciomercato Milan si trova di fronte a una decisione importante. Pur riconoscendo il valore inestimabile di Theo Hernández per la squadra – è stato uno dei pilastri delle recenti stagioni, contribuendo in maniera decisiva a successi come lo scudetto – la dirigenza rossonera sembra essere disposta a incassare qualche milione in meno rispetto alla valutazione iniziale. Questa flessibilità potrebbe essere dettata da diverse considerazioni. In primo luogo, la volontà di non ostacolare un’eventuale scelta del giocatore di fronte a un’offerta irrinunciabile. In secondo luogo, la possibilità di reinvestire immediatamente la somma incassata per rinforzare la rosa in altri reparti, seguendo la strategia di sostenibilità economica che ha contraddistinto la gestione Elliott e ora RedBird Capital.

L’operazione Theo Hernández-Al-Hilal si configura quindi come una complessa partita a scacchi, dove ogni mossa è ponderata. L’Al-Hilal cerca di massimizzare il proprio investimento sul giocatore, il Milan punta a ottenere il massimo dalla cessione di un pezzo pregiato senza però precludere la trattativa, e Theo stesso valuterà attentamente le implicazioni sportive ed economiche di un eventuale trasferimento.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la volontà dell’Al-Hilal di spingere al massimo sull’ingaggio del giocatore, a fronte di un sacrificio sul cartellino, si concretizzerà e se il Milan deciderà di accettare questa proposta modificata. Per i tifosi rossoneri, l’attesa è carica di incertezza: riusciranno a trattenere uno dei loro campioni o dovranno salutarlo per fare cassa e investire sul futuro? Il mercato, come sempre, ci darà le risposte.