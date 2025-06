Calciomercato Milan, Tare spiazzato! L’ultima novità taglia fuori l’albanese. La situazione

Calciomercato Milan, Igli Tare prende nota della novità sul futuro di Svilar: decisi passi avanti nel rinnovo di contratto con la Roma

Secondo quanto riportato dalla prestigiosa redazione di Gianluca Di Marzio, fonte da sempre autorevole e attendibile nel panorama del calciomercato, la trattativa per il rinnovo contrattuale di Svilar con la Roma ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, portando le parti a un accordo quasi totale. La proposta avanzata dalla dirigenza giallorossa è di quelle che fanno gola: un’offerta da 3 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungerà un corposo bonus da 1 milione, legato probabilmente a obiettivi individuali e di squadra. Una cifra importante, che testimonia la volontà della Roma di puntare forte su Svilar, riconoscendogli un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico.

Va ricordato che la richiesta iniziale dell’entourage del portiere si attestava sui 4 milioni di euro, cifra che per un certo periodo aveva creato un lieve scollamento tra domanda e offerta, alimentando le voci di un possibile addio e le speculazioni sul suo futuro. Proprio in questo scenario si era inserito con prepotenza il calciomercato Milan, che monitorava con grande attenzione la situazione, pronto ad approfittare di ogni minima incertezza per portare il talentuoso estremo difensore a San Siro. I rossoneri, infatti, sono sempre alla ricerca di profili giovani e di prospettiva per rafforzare la propria rosa, e Svilar, con le sue prestazioni convincenti e la sua crescita esponenziale, rappresentava un obiettivo più che lecito.

Tuttavia, la determinazione della Roma nel voler trattenere il proprio gioiello ha fatto la differenza. La dirigenza giallorossa, consapevole del valore del giocatore e dell’importanza di assicurarsi le sue prestazioni per il lungo termine, ha mostrato grande flessibilità e volontà di venire incontro alle richieste del calciatore. Le ultime limature, che serviranno per raggiungere l’intesa definitiva, riguardano probabilmente dettagli minori, segno che le parti sono ormai vicinissime alla stretta di mano finale. Un “piccolo sforzo in più”, come lo definisce la fonte Di Marzio, che la Roma è pronta a compiere per chiudere una trattativa fondamentale.

Questo rinnovo non è solo una questione economica, ma rappresenta un segnale forte da parte della società: un investimento sul futuro, una conferma della fiducia riposta in un calciatore che ha saputo conquistare tutti a suon di parate e prestazioni di altissimo livello. Svilar, dal canto suo, ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia e alla città, percependo l’ambiente giallorosso come quello ideale per continuare il suo percorso di crescita. La Roma, quindi, si prepara a blindare uno dei suoi pilastri per le prossime stagioni, mettendo a segno un colpo di mercato importantissimo che esclude una concorrente temibile come il Milan e regala ai propri tifosi la certezza di avere un portiere di grande affidamento tra i pali. La firma, a questo punto, sembra essere davvero una formalità.