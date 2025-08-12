Calciomercato Milan, indiscrezione a sorpresa dal Brasile! Proposto Piton, la posizione di Tare e di Allegri

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa indiscrezione dal Brasile: nelle ultime ore proposto a Tare il profilo di Piton, terzino sinistro del Vasco da Gama

Le voci di mercato Milan continuano a infiammare l’ambiente rossonero, e l’ultima indiscrezione proveniente dal Brasile ha acceso i riflettori su un nome nuovo per la fascia sinistra: Lucas Piton, talentuoso terzino classe 2000 in forza al Vasco da Gama. La notizia, filtrata dagli ambienti brasiliani e riportata anche da Gazzetta.it, suggerisce che il giovane difensore sarebbe stato proposto al Milan.

Al momento, tuttavia, è fondamentale sottolineare che non c’è alcuna trattativa in corso. La dirigenza del Milan, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, sembra avere le idee chiare per il ruolo di terzino sinistro. Le recenti mosse di mercato, infatti, testimoniano la fiducia riposta in due profili specifici: Pervis Estupiñán, sul quale il club ha già investito significativamente, e il promettente Davide Bartesaghi, un prodotto del settore giovanile rossonero che sta dimostrando ottime qualità e sul quale si punta per il futuro.

L’arrivo di Igli Tare come DS e di Massimiliano Allegri come allenatore ha segnato un nuovo corso per il Milan. La loro strategia di mercato appare orientata verso una combinazione di acquisti mirati e una valorizzazione dei giovani talenti già presenti in rosa. Questo approccio si riflette nella gestione della fascia sinistra, dove la conferma di Estupiñán e la crescita di Bartesaghi sono viste come priorità.

Lucas Piton, nonostante la sua giovane età, vanta già una discreta esperienza nel calcio brasiliano ed è considerato un profilo interessante per la sua spinta offensiva e la sua capacità di cross. Tuttavia, l’attuale assetto tattico e le scelte tecniche di Allegri sembrano propendere per le soluzioni già presenti. È possibile che la proposta di Piton sia stata semplicemente una delle tante opportunità di mercato che vengono quotidianamente offerte ai grandi club, senza che vi sia un reale interesse da parte del Milan in questo momento.

Il club di Via Aldo Rossi sta lavorando con grande attenzione per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a lottare per i massimi traguardi. Ogni operazione di mercato viene vagliata con meticolosità da Tare e dal suo staff, in piena sintonia con le richieste tecniche di Allegri. Per quanto riguarda la fascia sinistra, salvo cambiamenti repentini o occasioni irrinunciabili, la linea verde e l’investimento già fatto sembrano le soluzioni predilette.

In conclusione, mentre il nome di Lucas Piton può far sognare alcuni tifosi, la realtà del mercato milanista al momento indica una solida fiducia nei giocatori già a disposizione. Il Milan di Tare e Allegri sta delineando la propria identità, e la gestione oculata delle risorse e la valorizzazione del patrimonio interno sono pilastri fondamentali di questa nuova fase.