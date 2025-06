Calciomercato Milan, Tare ha un nome solo in mente! Contatti già partiti, questo aspetto può fare la differenza

Calciomercato Milan, Igli Tare, in caso di partenza di Mike Maignan direzione Chelsea, ha individuato in Svilar il preferito per la porta

Il mercato estivo è alle porte e le manovre delle big italiane iniziano a delinearsi con prepotenza. Al centro delle cronache, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nome che sta agitando le acque tra Milano e Roma: Mile Svilar. Il giovane portiere serbo della Roma è finito nel mirino del calciomercato Milan, con Massimiliano Allegri che lo avrebbe individuato come il sostituto ideale di Mike Maignan, qualora il francese dovesse lasciare i rossoneri.

L’interesse del Milan per Svilar non è casuale. Il portiere, sotto contratto con la Roma fino al 2027 con un ingaggio di circa 1 milione di euro all’anno, si trova in una fase cruciale della sua carriera. La Roma, consapevole del suo valore e della sua crescita esponenziale, ha prontamente offerto un rinnovo di contratto, raddoppiando l’attuale stipendio. Tuttavia, l’intromissione del suo agente, lo stesso di Luka Modric, ha cambiato le carte in tavola. L’agente avrebbe infatti avanzato una richiesta ben più consistente: 4 milioni di euro netti all’anno per il suo assistito.

Ed è proprio qui che il Milan, con la sua disponibilità economica e l’urgenza di rafforzare un reparto cruciale, ha colto l’occasione. I rossoneri, infatti, sarebbero in grado di offrire a Svilar uno stipendio “leggermente superiore a 2 milioni di euro all’anno”, una cifra che, sebbene inferiore alla richiesta iniziale, rappresenta comunque un significativo miglioramento rispetto all’offerta giallorossa e un ingaggio di prestigio per un portiere così giovane.

L’ostacolo principale per il Milan, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, non risiede tanto nell’accordo con il giocatore, quanto nella trattativa con la Roma. Il club capitolino, infatti, valuta Svilar non meno di 30 milioni di euro, una cifra importante che il Milan dovrebbe sborsare per assicurarsi le prestazioni del portiere.

Ma le trattative tra i due club potrebbero non fermarsi qui. Un altro nome caldo che potrebbe rientrare nelle discussioni è quello di Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, attualmente in prestito, potrebbe essere oggetto di un ritorno di fiamma tra Milan e Roma. Sebbene Allegri non avrebbe problemi a trattenerlo in rossonero, la Roma, nonostante l’arrivo di Gasperini in panchina, potrebbe ancora provare ad Alexis. La sua duttilità e la sua capacità di giocare su più fronti offensivi potrebbero renderlo un profilo interessante per il nuovo corso giallorosso, magari come parziale contropartita tecnica o per abbassare le pretese economiche per Svilar.

In attesa di sviluppi, il caso Svilar si preannuncia come uno dei tormentoni del mercato estivo. Il Milan sembra fare sul serio, ma la Roma, forte di un contratto e di una valutazione significativa, non ha intenzione di cedere facilmente il suo gioiello. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove il futuro di Mile Svilar si dipanerà.