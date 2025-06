Svilar al centro del mercato del Milan! Rossoneri cercano di capire la fattibilità del colpo

Condividi via email

Mercato Milan, se dovesse partire Mike Maignan il preferito dei rossoneri per la porta della prossima stagione è Svilar della Roma

Come riferito da Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, sul proprio canale Youtube, il calciomercato Milan sta ragionando sul possibile sostituto di Mike Maignan nel caso in cui il portiere dovesse lasciare Milanello (c’è il Chelsea in pressing).

Secondo il decano rossonero, l’obiettivo principale del Milan, in caso di partenza del classe ’95 ex Lille, è Mile Svilar, portiere della Roma in scadenza di contratto a giugno del 2027 e lontano attualmente dal rinnovo coi giallorossi.