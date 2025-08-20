Calciomercato Milan, Tare non si ferma! Cessione imminente in Serie A, l’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe cedere anche Yunus Musah: trattativa ben avviata con l’Atalanta, tutti i dettagli

Il calciomercato estivo si scalda, e uno dei nomi che sta animando le discussioni è quello di Yunus Musah. Il centrocampista americano, attualmente in forza al Milan, è finito nel mirino dell’Atalanta, che avrebbe già avviato i contatti con i rossoneri per un possibile trasferimento. La cifra ipotizzata per l’operazione si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una somma significativa che potrebbe far vacillare le certezze del club milanese.

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, la decisione sul futuro di Musah è attesa nei prossimi giorni e si preannuncia complessa. Una delle figure chiave in questa vicenda è proprio il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, infatti, nutre una profonda stima per le qualità del giovane centrocampista, apprezzandone in particolar modo la duttilità tattica e l’impegno in campo. Allegri avrebbe espresso il desiderio di trattenere Musah a Milanello, considerandolo un elemento prezioso per la sua squadra in vista della prossima stagione.

L’arrivo di Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan aggiunge un ulteriore elemento di incertezza a questa trattativa. Tare, noto per la sua abilità nel destreggiarsi sul mercato, dovrà valutare attentamente la situazione, bilanciando le esigenze tecniche espresse da Allegri con le opportunità economiche che un’eventuale cessione di Musah potrebbe offrire. La possibilità di incassare 25 milioni di euro rappresenta un’occasione da non sottovalutare per le casse rossonere, soprattutto in un’ottica di autofinanziamento e di rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario.

D’altra parte, perdere un giocatore come Musah, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo e di garantire dinamismo e interdizione, potrebbe rappresentare un duro colpo per la costruzione della squadra di Allegri. Il calciomercato Milan ha investito su Musah solo due anni fa, prelevandolo dal Valencia, e il suo valore di mercato è cresciuto costantemente. La sua giovane età e il suo potenziale di crescita lo rendono un asset importante per il futuro del club.

L’Atalanta, dal canto suo, vede in Musah il rinforzo ideale per il proprio centrocampo, un innesto che potrebbe elevare ulteriormente il livello qualitativo della squadra Ivan Juric. La “Dea” è notoriamente abile nel valorizzare giovani talenti e Musah, con le sue caratteristiche, si sposerebbe perfettamente con il sistema di gioco nerazzurro.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’epilogo di questa intricata trattativa di mercato. Il Milan si trova di fronte a un bivio: cedere un giocatore apprezzato dal suo allenatore per un’importante plusvalenza o resistere alle sirene dell’Atalanta per mantenere un elemento chiave nel proprio scacchiere tattico? La scelta di Tare e di Allegri avrà un impatto significativo sulle strategie rossonere per la prossima stagione. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, in attesa di capire se Yunus Musah continuerà a vestire la maglia del Milan o se prenderà la strada di Bergamo.