Calciomercato Milan, Tare porta il suo pupillo in difesa! Mossa a sorpresa, tre le alternative

Calciomercato Milan, Igli Tare, prossimo DS del club rossonero, può portare a Milanello Luiz Felipe, ex Lazio attualmente al Marsiglia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Igli Tare, prossimo DS del club rossonero, si sta già muovendo per il calciomercato Milan della prossima estate.

A proposito di (ex) Lazio, occhio pure a Luiz Felipe, da gennaio di nuovo in Europa dopo l’esperienza all‘Al-Ittihad: nel Marsiglia ha giocato poco e se Tare lo chiamerà… Nell’ottica di un Milan più italiano da non sottovalutare neppure Comuzzo, Leoni e Coppola.