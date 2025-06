Calciomercato Milan, ore frenetiche a Milanello: Tare lavora senza sosta. Sta puntando questi obiettivi. Le ultimissime sui rossoneri

Casa Milan è il cuore pulsante del mercato in queste ore, con Igli Tare assoluto protagonista delle manovre rossonere. Il dirigente, subentrato con l’obiettivo di imprimere una svolta alla gestione sportiva, è immerso in un vortice di trattative (come riportato da Vitiello), sia in entrata che in uscita, che mirano a ridisegnare il volto del Milan targato Massimiliano Allegri. Al centro delle sue attenzioni, spicca il nome di Giovanni Leoni, giovane e promettente difensore centrale del Parma.

L’interesse per Leoni non è una novità, ma la sua presenza tra le priorità di Tare conferma la volontà del Milan di puntare forte sui talenti emergenti. Il difensore classe 2006, apprezzato per le sue qualità fisiche e la maturità tattica nonostante la giovane età, rappresenta un investimento per il futuro. L’obiettivo è quello di assicurarsi un potenziale pilastro per la retroguardia rossonera, seguendo una strategia già intrapresa con successo in passato con l’acquisizione di giovani prospetti.

Ma l’agenda di Tare a Casa Milan è fittissima. Oltre a Leoni, sul tavolo ci sono diverse altre operazioni cruciali. Si lavora sulle cessioni che permettano di sfoltire la rosa e generare liquidità, essenziali per finanziare i nuovi arrivi. Non meno importanti sono le trattative per i rinnovi contrattuali di giocatori chiave, come Mike Maignan e Theo Hernandez, il cui futuro è ancora in bilico e che rappresentano priorità assolute per la solidità della squadra.

In entrata, non si escludono colpi di più ampia portata, soprattutto per rinforzare l’attacco e il centrocampo, reparti che Allegri vuole vedere potenziati con elementi di comprovata esperienza e qualità. Le ore a Casa Milan sono dunque frenetiche, con Tare al centro di un complesso puzzle che, pezzo dopo pezzo, sta delineando il “nuovo” Milan.