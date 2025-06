Calciomercato Milan, Tare piomba su Leoni! Contatti costanti e beffa all’Inter? Ultimissime

Condividi via email

Calciomercato Milan, Igli Tare accelera per Leoni del Parma: derby con l’Inter in corso, il DS albanese prepara la beffa

Il calciomercato Milan estivo si infiamma con un derby tutto milanese per uno dei prospetti più brillanti del calcio italiano: Giovanni Leoni.

Il giovane difensore del Parma, classe 2006 e già protagonista in Serie A nella scorsa stagione, è finito nel mirino di Milan e Inter, come rivelato da Carlo Pellegattiin un recente video sul suo canale YouTube.

Leoni, con i suoi 1,95 metri di altezza, si è distinto per la sua imponente fisicità e una personalità fuori dal comune, qualità che gli hanno permesso di emergere in un Parma che ha saputo conquistare una tranquilla salvezza. Pellegatti sottolinea come Leoni sia annoverato tra quei “non tantissimi prospetti di grande giocatore del campionato italiano”, tanto da aver già catturato l’attenzione di Rino Gattuso, che lo vorrebbe vedere presto nella sua Nazionale.