Calciomercato Milan, Tare progetta il doppio colpo dall’Arsenal! Difesa rivoluzionata, i nomi sul piatto

Calciomercato Milan, Igli Tare incontra l’Arsenal per regalare ad Allegri sia Zinchenko che Kiwior: i rossoneri rivoluzionano la difesa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha tenuto martedì un incontro cruciale con la dirigenza dell’Arsenal a Londra, con le discussioni che si sono concentrate principalmente su due difensori dei Gunners: Oleksandr Zinchenko e Jakub Kiwior. Questo incontro segnala una chiara intenzione da parte dei rossoneri di rafforzare le proprie opzioni difensive in vista della prossima stagione.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che Oleksandr Zinchenko è considerato un potenziale erede di Theo Hernandez, nel caso in cui il terzino sinistro francese dovesse lasciare San Siro. Zinchenko, noto per la sua versatilità e abilità tecnica, può operare come terzino sinistro o a centrocampo, offrendo una preziosa flessibilità tattica. La sua esperienza in Premier League e in Champions League con Manchester City e Arsenal lo rende un obiettivo attraente per un Milan che mira a competere ai massimi livelli. La sua capacità di contribuire alla costruzione del gioco e i suoi istinti offensivi si allineano con il profilo del terzino moderno desiderato dai migliori club europei.

Allo stesso modo, Jakub Kiwior sarebbe emerso come un obiettivo primario per sostituire potenzialmente Malick Thiaw nella difesa del Milan. Kiwior, nazionale polacco, gioca principalmente come difensore centrale ma può anche agire come terzino sinistro. La sua fisicità, l’abilità nel gioco aereo e la solidità difensiva fornirebbero un significativo rinforzo alla retroguardia del Milan. Per l’Arsenal, la potenziale cessione di questi giocatori potrebbe fornire fondi per nuovi acquisti e aiutare a snellire la propria rosa, soprattutto perché alcuni resoconti suggeriscono che entrambi i giocatori non hanno avuto le opportunità costanti in prima squadra che avrebbero desiderato in questa stagione.

Questo incontro a Londra sottolinea l’approccio proattivo del Milan nel mercato dei trasferimenti. Il club sembra pianificare strategicamente le potenziali partenze e mira a portare giocatori che possano contribuire immediatamente alle proprie ambizioni, sia a livello nazionale che europeo. Le discussioni con la dirigenza dell’Arsenal suggeriscono che non si tratta di semplici richieste speculative, ma piuttosto di negoziati concreti per accertare la fattibilità di portare Zinchenko e Kiwior in Serie A. Come indica La Gazzetta dello Sport, questo primo incontro probabilmente preparerà il terreno per ulteriori sviluppi in quella che si preannuncia una finestra di mercato estiva intrigante per entrambi i club. La ricerca di questi due giocatori dell’Arsenal da parte del Milan dimostra chiaramente il loro impegno a rafforzare le aree chiave della rosa con qualità ed esperienza.