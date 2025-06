Calciomercato Milan, Tare deve subito rinunciare al colpo in difesa? L’indiscrezione spiazza l’albanese

Calciomercato Milan, Igli Tare deve probabilmente rinunciare al colpo Kim per la difesa della prossima stagione: c’è l’indiscrezione

Il nome di Kim Min-jae continua a circolare con insistenza nel panorama del calciomercato italiano, con la Gazzetta dello Sport che recentemente ha riportato un presunto interesse del calciomercato Milan per il difensore sudcoreano. Tuttavia, le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, e in particolare da SPORT BILD, gettano una luce diversa sul futuro del centrale del Bayern Monaco, smentendo categoricamente l’ipotesi di un suo imminente ritorno in Serie A.

Secondo quanto appreso da SPORT BILD, un ritorno di Kim Min-jae nel campionato italiano “non è al momento un’opzione seria” per il giocatore. Questa dichiarazione, seppur concisa, è significativa e raffredda notevolmente le voci che lo volevano nuovamente protagonista sui campi della Serie A, dopo l’esperienza estremamente positiva con il Napoli che lo ha visto conquistare uno storico Scudetto.

L’eco dell’interessamento del Milan, riportato dalla rinomata testata sportiva italiana, aveva subito acceso l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri e alimentato la fantasia di un colpo di mercato che avrebbe rinforzato notevolmente la difesa di Allegri. Kim, con la sua fisicità, la sua velocità e la sua capacità di impostazione, è considerato uno dei migliori difensori centrali a livello internazionale, e il suo approdo in qualsiasi squadra rappresenterebbe un upgrade significativo.

Tuttavia, il percorso di Kim Min-jae al Bayern Monaco, pur non essendo stato privo di sfide, sembra essere al centro dei suoi attuali piani. Dopo un’annata di debutto in Bundesliga in cui ha dovuto adattarsi a un nuovo contesto tattico e a una concorrenza agguerrita, il difensore coreano è ancora sotto contratto con il club bavarese e, a quanto pare, intende onorarlo e lottare per un posto da titolare. Le gerarchie nel reparto difensivo del Bayern sono complesse, ma la volontà del giocatore, secondo SPORT BILD, è quella di affermarsi definitivamente in Germania.

Le voci di mercato sono spesso alimentate da molteplici fattori, tra cui la ricerca di rinforzi da parte dei club e le situazioni contrattuali dei giocatori. Nel caso di Kim, il suo passato glorioso in Italia e il fatto che il Milan sia alla ricerca di un difensore di alto livello, hanno probabilmente contribuito a far circolare il suo nome. Tuttavia, l’analisi di SPORT BILD suggerisce che la prospettiva di un trasferimento immediato in Serie A non corrisponde alla realtà attuale del calciatore.

È plausibile che il Milan stia effettivamente monitorando diversi profili per rinforzare la propria retroguardia, e che il nome di Kim Min-jae sia effettivamente finito sul tavolo dei dirigenti rossoneri. Ma se le informazioni di SPORT BILD sono accurate, il Milan dovrà spostare il proprio focus su altri obiettivi, poiché il “mostro” sudcoreano sembra determinato a continuare la sua avventura in Bundesliga, almeno per il momento. Il calciomercato è imprevedibile, ma le indicazioni dalla Germania sono chiare: per Kim, il ritorno in Italia non è ancora un capitolo aperto.