Calciomercato Milan, Tare non vuole farsi trovare impreparato! Trattativa calda ma esiste un’importante alternativa

Calciomercato Milan, Igli Tare vuole chiudere il colpo Jashari per il centrocampo ma tiene in caldo anche l’alternativa Javi Guerra

Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero classe 2002 del Club Brugge, ha le idee molto chiare sul suo futuro: desidera ardentemente vestire la maglia del Milan. Questa sua ferma volontà è stata comunicata anche ai dirigenti del club belga, che, tuttavia, si stanno dimostrando un osso durissimo in fase di trattativa, come riportato da Tuttosport.

I rossoneri hanno alzato la loro offerta, mettendo sul piatto 30 milioni di euro più bonus (stimati tra i 3 e i 5 milioni). Ciononostante, questa cifra non è ancora sufficiente per convincere i belgi, che continuano a richiedere 35 milioni garantiti più cinque di bonus, per un totale di 40 milioni di euro.

Trattative serrate e la concorrenza del Borussia Dortmund

Al momento, nessuna squadra sembra disposta ad arrivare a una valutazione così elevata per il giovane talento. Nemmeno il Borussia Dortmund, club tedesco molto interessato a Jashari, pare intenzionato a spingersi a quelle cifre, nonostante stia per incassare ben 65 milioni di euro dalla cessione di Gittens al Chelsea. Le trattative, quindi, saranno ancora lunghe e complesse. Il Club Brugge, infatti, non intende abbassare le sue pretese, né venire incontro al calciomercato Milan, nonostante la chiara intenzione del giocatore di unirsi al Diavolo.

La dirigenza milanista, però, non ha intenzione di mollare la presa e farà ulteriori tentativi per Jashari. Il talentuoso centrocampista svizzero è considerato da Igli Tare, il direttore sportivo noto per la sua capacità di scovare talenti, e da Massimiliano Allegri, il navigato tecnico che sta guidando la ristrutturazione del centrocampo, come uno dei profili prioritari per completare la rosa.

L’alternativa Javi Guerra: un piano B dal Valencia

Se la strada per Jashari dovesse rivelarsi troppo complessa o se il Club Brugge dovesse chiudere ogni dialogo, i dirigenti di Via Aldo Rossi hanno già pronta una pista alternativa. Si tratta di Javi Guerra, il dinamico centrocampista spagnolo del Valencia, la cui valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Anche lui, come Jashari, accoglierebbe con grande entusiasmo la possibilità di vestire la maglia rossonera.

Al momento, la sua candidatura è in seconda fila, poiché in cima alle preferenze del Diavolo rimane lo svizzero del Club Brugge. La ricerca del rinforzo ideale per il centrocampo del Milan prosegue, con la speranza di chiudere un colpo che possa fare la differenza nella prossima stagione.