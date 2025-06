Jashari Milan, il centrocampista vuole solo i rossoneri! I club trattano per trovare l’accordo

Come riporta Fabrizio Romano, Ardon Jashari ha scelto il Milan come sua prossima destinazione. Il club rossonero sta trattando in queste ore con il Club Brugge per trovare un accordo economico. La distanza potrebbe essere eliminata nelle prossime ore. C’è ottimismo.

🚨🔴⚫️ Understand Ardon Jashari is not negotiating with other clubs at this stage: he wants to join AC Milan.



He’s decided and convinced by AC Milan as ideal destination for future.



Current proposal worth €30m plus add-ons, not enough as Club Brugge want more. Up to the club.