Calciomercato Milan, svolta in attacco! Tare guarda in Serie A, primi contatti tra le parti

Calciomercato Milan, Igli Tare, DS rossonero, è tornato a parlare con l’Udinese per Lorenzo Lucca: primi contatti tra le parti

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato e, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Samuele Ricci, i rossoneri stanno esplorando nuove piste, in particolare per rafforzare il reparto offensivo. L’ultima indiscrezione, riportata da Sky, riguarda un primo sondaggio per Lorenzo Lucca, l’attaccante classe 2000 in forza all’Udinese.

Questo interesse del Milan per Lucca rappresenta un elemento di novità e potrebbe rimescolare le carte in ottica mercato. Secondo quanto emerso, i primi contatti tra il club milanista e l’entourage del giocatore sarebbero già avvenuti nella giornata odierna, volti a valutare la fattibilità di un’operazione che porterebbe un nuovo profilo al centro dell’attacco rossonero. L’inserimento del Milan è particolarmente significativo, soprattutto considerando che il Napoli non ha ancora definito la trattativa per il giovane centravanti italiano, lasciando così spiragli aperti per altre pretendenti.

La ricerca di un attaccante è una priorità per il Milan di Max Allegri. La rosa rossonera, infatti, al momento può contare sul solo Santi Gimenez come punta di ruolo. La situazione è resa ancora più pressante dalla partenza di Tammy Abraham, il cui prestito è terminato, e di Luka Jovic, andato via a parametro zero. Inoltre, il giovane Francesco Camarda è stato ceduto in prestito al Lecce per accumulare preziosa esperienza, lasciando un vuoto nel reparto offensivo. In questo contesto, l’identikit di Lorenzo Lucca si sposa perfettamente con le esigenze del club.

Lucca è un attaccante che combina giovane età, fisicità imponente e una maturità già dimostrata in Serie A. La sua capacità di giocare come punta centrale, abbinata a una buona tecnica e un senso del gol sviluppato, lo rende un profilo ideale per completare il reparto avanzato del Milan. Un giocatore rodato nel massimo campionato italiano come Lucca potrebbe integrarsi rapidamente negli schemi di Allegri, offrendo una soluzione concreta e affidabile per il futuro dell’attacco milanista.

I dialoghi tra il calciomercato Milan e l’entourage di Lucca sono stati avviati, e ora si attendono ulteriori sviluppi. La trattativa, pur essendo in fase iniziale di sondaggio, denota la volontà del Milan di agire proattivamente sul mercato per rinforzare un reparto chiave in vista della prossima stagione. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di capire se questo nuovo nome si concretizzerà in un acquisto, portando finalmente un altro attaccante a disposizione del tecnico e offrendo nuove opzioni tattiche per un Milan che punta a essere protagonista sia in Italia che in Europa.