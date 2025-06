Calciomercato Milan, Tare alle prese con gli esuberi! Tre nomi pesanti in uscita da Milanello

Calciomercato Milan, Igli Tare, nuovo DS rossonero, deve smaltire i tanti esuberi della rosa di Allegri: ci sono tre nomi pesanti

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia rovente, con la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City che ha già acceso i riflettori sulle prossime mosse del club rossonero. Un’operazione significativa che, secondo quanto riportato da Tuttosport, libera risorse e apre nuovi scenari per la dirigenza meneghina. L’attenzione del Diavolo, però, non si concentra solo sulle entrate, ma anche sulla gestione dei big e sulla complessa questione degli esuberi.

Tra i nomi caldi, spiccano quelli di Theo Hernandez, Mike Maignan e Yunus Musah. Se per i primi due la permanenza a Milano sembra al momento l’ipotesi più probabile, con il Milan intenzionato a blindare i suoi pilastri, la situazione di Yunus Musah è decisamente più fluida. L’americano, infatti, sembrerebbe l’unico dei tre pronto a preparare le valigie per un trasferimento che, sempre secondo le indiscrezioni di Tuttosport, lo porterebbe verso il Napoli. Una partenza che, se confermata, priverebbe il centrocampo rossonero di un elemento importante, ma che potrebbe anche finanziare ulteriori operazioni in entrata.

Oltre ai “big”, il Milan ha una lista piuttosto folta di esuberi che non rientrano nei piani del tecnico Max Allegri. La missione della società è chiara: piazzare questi giocatori per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, Tuttosport cita Ruben Loftus-Cheek, un centrocampista che ha attirato l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri. Un trasferimento che potrebbe giovare a entrambe le parti, con il giocatore alla ricerca di maggiore spazio e i biancocelesti desiderosi di rinforzare la propria mediana.

Altro nome caldo è quello di Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a esprimere il suo potenziale a Milano e ora ha un mercato vivace soprattutto in Spagna. Il Real Betis sembrerebbe particolarmente interessato alle sue prestazioni, un’opzione che potrebbe consentire al Milan di recuperare parte dell’investimento fatto.

Infine, la situazione di Noah Okafor rappresenta un’ulteriore incognita. L’attaccante, di rientro da un prestito deludente al Napoli, è un altro elemento che il Milan cercherà di piazzare. La sua stagione in Campania non ha convinto, e ora il club rossonero dovrà trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, evitando di avere in rosa un giocatore demotivato o fuori dai progetti tecnici.

In sintesi, il Milan è impegnato in una vera e propria opera di restyling della rosa. Tra cessioni illustri come quella di Reijnders, la gestione dei top player e la complessa partita degli esuberi, il Diavolo è chiamato a prendere decisioni cruciali per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni. Il tutto con l’occhio attento al bilancio e la necessità di rispettare i paletti del fair play finanziario, come sottolineato dalle analisi di Tuttosport.