Calciomercato Milan, Tare lo depenna! Interesse confermato ma costi troppo alti. Non arriverà

Calciomercato Milan, Igli Tare depenna Darwin Nunez: interesse vero ma costi troppo alti per il club rossonero

Le voci di mercato che accostano Darwin Núñez al Milan continuano a infiammare l’ambiente rossonero, nonostante le difficoltà economiche che rendono l’operazione quasi irrealizzabile. Il centravanti uruguaiano del Liverpool, pur godendo di un elevato gradimento all’interno della dirigenza milanista e tra i tifosi, rappresenta un investimento fuori portata per le attuali finanze del club. Come riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato di fama internazionale, la pista che porta a Núñez è di fatto difficilmente raggiungibile a causa dei costi proibitivi sia per il cartellino che per l’ingaggio del giocatore.

Il Liverpool, club noto per la sua fermezza nelle trattative, ha investito una cifra considerevole per acquisire Núñez dal Benfica e non ha alcuna intenzione di cederlo a prezzi di saldo. Si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 70-80 milioni di euro, una cifra insostenibile per il budget a disposizione del Milan, che deve fare i conti con i parametri finanziari imposti dalla UEFA e con una strategia di mercato basata sulla sostenibilità economica. A questo si aggiunge l’ingaggio oneroso dell’attaccante, che rientrerebbe tra i top player del calcio europeo, ben al di sopra del tetto salariale imposto dalla società rossonera.

Nonostante il fascino dell’idea di vedere Núñez guidare l’attacco del Diavolo, è fondamentale che il Milan si volga verso alternative più realistiche. La dirigenza, con Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović in prima linea, sta già lavorando per individuare profili in grado di garantire un elevato rendimento senza compromettere la stabilità finanziaria del club. L’obiettivo è chiaro: trovare un attaccante che possa assicurare un grande numero di gol e che si integri al meglio nel sistema di gioco di Paulo Fonseca, il nuovo allenatore.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, vi sono diverse opzioni che potrebbero rivelarsi interessanti per il Milan. Si cercano profili con esperienza internazionale, ma anche giovani talenti con un alto potenziale di crescita e, soprattutto, un costo del cartellino accessibile. La capacità di scouting del Milan sarà cruciale per identificare il giocatore giusto, colui che potrà ereditare il peso dell’attacco rossonero e contribuire in modo significativo al futuro successo della squadra.

In definitiva, sebbene il sogno Darwin Núñez rimanga vivo nel cuore di molti tifosi, la realtà economica impone al Milan di concentrarsi su obiettivi più concreti. La strategia del club è chiara: investire con criterio per costruire una squadra competitiva e sostenibile nel lungo periodo, capace di lottare per i vertici della Serie A e di ben figurare nelle competizioni europee, pur senza stravolgere i propri principi finanziari. Il mercato è lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma per Darwin Núñez al calciomercato Milan, salvo clamorosi colpi di scena, la porta sembra davvero troppo stretta.