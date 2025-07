Calciomercato Milan, Tare in attesa! C’è un aspetto chiave per sbloccare la trattativa. Ecco quale

Calciomercato Milan, Igli Tare è in attesa della risposta del Brugge per Ardon Jashari: la base fissa della proposta sarà decisiva

La giornata odierna ha registrato un momento di calma apparente sul fronte della trattativa che dovrebbe portare il giovane talento svizzero Ardon Jashari a vestire la maglia del calciomercato Milan. Come riportato congiuntamente dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto durante una live sul canale YouTube di Romano, la situazione sembra essersi stabilizzata dopo le recenti intense discussioni tra i club. Attualmente, l’ultima proposta ufficiale del club rossonero si attesta sui 32 milioni di euro, una cifra che, considerando i bonus, potrebbe raggiungere un costo complessivo di circa 38 milioni di euro. Questa offerta rappresenta un significativo sforzo economico da parte del Milan, che sembra aver superato le proprie previsioni iniziali per assicurarsi il centrocampista.

Il punto di forza in questa negoziazione, e un elemento cruciale che potrebbe sbloccare l’impasse, è la chiara e inequivocabile volontà del giocatore. Ardon Jashari, infatti, ha espresso in modo molto esplicito il suo desiderio di trasferirsi al Milan, una scelta che mette il club rossonero in una posizione di vantaggio strategico. Questo “sì” del giocatore è un’arma fondamentale nelle mani del Milan, che cercherà di fare leva proprio su questo aspetto nelle prossime fasi della trattativa.

Matteo Moretto ha fornito ulteriori dettagli riguardo alle richieste dei belgi, la squadra detentrice del cartellino di Jashari. Il club belga ha l’intenzione di incassare subito almeno 35 milioni di euro come base fissa, con la speranza di raggiungere, attraverso i bonus, un totale di 40 milioni di euro. Questa richiesta evidenzia una distanza economica significativa rispetto all’offerta attuale del Milan, che non intende spingersi così in alto. La dirigenza rossonera ritiene di aver già compiuto notevoli sforzi finanziari, forse anche superiori alle aspettative, e non è disposta a cedere ulteriormente su questa cifra base.

La differenza tra la richiesta del club belga e l’offerta del Milan si concentra principalmente sulla base fissa del trasferimento. Sono “ballano” ancora alcuni milioni di euro su questa componente cruciale dell’accordo, il che rende la trattativa ancora aperta e dinamica. Nonostante la giornata “tranquilla”, come definita dagli esperti, la sensazione è che la quiete sia solo temporanea. Nei prossimi giorni, infatti, sono previsti nuovi contatti tra le parti. Questi incontri saranno cruciali per comprendere quale sarà la prossima mossa del Milan e se i rossoneri riusciranno a trovare una soluzione definitiva che soddisfi sia le proprie esigenze economiche sia le aspettative del club belga, facendo leva sulla ferma volontà di Ardon Jashari di sposare il progetto milanista. Il futuro di Jashari al Milan, dunque, è ancora in bilico, ma il forte desiderio del giocatore di arrivare a San Siro potrebbe essere la chiave per sbloccare la situazione.