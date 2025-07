Calciomercato Milan, Tare ha le idee chiare per quanto riguarda la punta! Fissata la deadline, prossime settimane decisive

Calciomercato Milan, Igli Tare, DS rossonero, ha le idee chiare per quanto riguarda il possibile colpo in attacco. Ultime

Il calciomercato Milan si muove con cautela e strategia sul fronte del mercato estivo, focalizzando le proprie attenzioni su specifici profili per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la società rossonera sta valutando attentamente la fattibilità delle operazioni e l’aspetto economico, con un chiaro obiettivo in mente per il centrocampo: Ardon Jashari.

Il giovane talento svizzero è diventato una priorità per il Milan, che sembra intenzionato a chiudere l’affare per assicurarsi le sue prestazioni. Le trattative sono in corso e il club sta concentrando i suoi sforzi per superare la concorrenza e portare il centrocampista a San Siro. L’investimento su Jashari rientra nella strategia del Milan di puntare su giocatori giovani con potenziale di crescita, capaci di inserirsi nel progetto tecnico a lungo termine. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi lo rendono un profilo ideale per le esigenze del tecnico rossonero.

Diverso è il discorso per quanto riguarda l’attacco. Sebbene il Milan sia alla ricerca di una punta centrale che possa garantire un elevato numero di gol e affiancare o sostituire Olivier Giroud, le decisioni definitive sembrano essere state posticipate. Moretto ha infatti sottolineato che i discorsi relativi all’acquisto di un nuovo centravanti verranno affrontati principalmente a fine luglio o addirittura all’inizio di agosto. Questa tempistica suggerisce che il Milan non ha fretta di chiudere l’operazione e potrebbe essere in attesa di sviluppi sul mercato internazionale, monitorando diversi nomi e valutando la situazione economica e le opportunità che potrebbero presentarsi.

Tra i profili che potrebbero essere stati presi in considerazione per il reparto offensivo non mancano i nomi importanti, ma la discrezione è massima. Il Milan è consapevole che l’acquisto di un attaccante di peso richiede un investimento significativo, e per questo motivo vuole assicurarsi di fare la scelta giusta, evitando errori e garantendo che il giocatore si adatti perfettamente al sistema di gioco e alle ambizioni del club. La dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per trovare il profilo ideale che possa fare la differenza e alzare il livello qualitativo della squadra.

In sintesi, il Milan sta procedendo con passi decisi sul mercato, con una chiara priorità per Jashari a centrocampo, mentre per l’attacco si preannuncia una fase di attesa e valutazione più prolungata. I tifosi rossoneri attendono con ansia le prossime mosse della società, sperando che gli acquisti portino il Milan a competere per i massimi traguardi nella prossima stagione. La campagna acquisti è ancora lunga e le sorprese non sono escluse.