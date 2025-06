Calciomercato Milan, forte accelerata per il grande obiettivo di Tare e Allegri: spedita la prima offerta. Tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan fa sul serio per Granit Xhaka e ha presentato la sua prima offerta ufficiale al Bayer Leverkusen: 10 milioni di euro. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, sottolineando come il centrocampista svizzero sia diventato un obiettivo prioritario per rinforzare la mediana rossonera in vista della prossima stagione.

Secondo la “rosea”, il direttore sportivo Igli Tare si è recato in Germania per un blitz mirato a sondare il terreno e avviare la trattativa. Il club rossonero, guidato dalla nuova impostazione voluta da Massimiliano Allegri, punta su esperienza e leadership, caratteristiche che Xhaka, 32 anni, incarna perfettamente dopo stagioni ad alto livello con Arsenal e, più recentemente, con il Bayer Leverkusen, culminate con la vittoria della Bundesliga.

Nonostante il contratto di Xhaka con i tedeschi scada solo nel 2028, il Milan confida nella volontà del giocatore, che si sarebbe già mostrato aperto al trasferimento in Serie A. Tuttavia, l’offerta di 10 milioni, pur rappresentando una base di partenza, potrebbe non essere sufficiente per convincere il Bayer, che non ha fretta di cedere uno dei suoi pilastri.

La trattativa si preannuncia complessa, anche perché il Leverkusen potrebbe cercare di inserire nell’affare il difensore rossonero Malick Thiaw, profilo gradito al neo tecnico Erik ten Hag. Il Milan, dal canto suo, valuta Thiaw non meno di 25 milioni di euro e preferirebbe mantenere le due operazioni separate. La sensazione è che il Diavolo non si discosterà di molto dalla sua prima proposta, facendo leva sulla voglia del giocatore di abbracciare il progetto rossonero.