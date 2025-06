Calciomercato Milan, Allegri e Tare hanno una grandissima suggestione per l’attacco! Quel nome non tramonta

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri e Igli Tare tengono viva la suggestione Osimhen per l’attacco della prossima stagione

Il calciomercato Milan sta delineando le sue strategie offensive per la prossima stagione, e le recenti dichiarazioni di Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, sul suo canale YouTube, gettano luce sulle complesse dinamiche che stanno guidando il calciomercato rossonero. Nonostante la presenza di Santiago Gimenez, il club sembra intenzionato a rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, puntando a un attaccante di alto livello che possa affiancare il messicano, piuttosto che fungere da semplice riserva.

La perplessità iniziale di molti tifosi, ovvero “Perché il Milan sta cercando un altro attaccante avendo già Santiago Gimenez?”, trova una risposta chiara nelle parole di Passerini. Non si tratta di una mancanza di fiducia nel giovane attaccante, tutt’altro. Il Milan si fida di Gimenez, ma la dirigenza, con Allegri e Tare in prima linea, ritiene che una concorrenza stimolante e la presenza di un attaccante con maggiore esperienza nei massimi campionati europei possano essere estremamente benefiche. L’obiettivo è creare una coppia d’attacco robusta, con due punte forti in grado di garantire soluzioni tattiche diverse e una maggiore solidità nel lungo periodo. Il rischio di scoprire solo ad ottobre che Gimenez non sia l’uomo giusto per il Milan è un’eventualità che il club vuole assolutamente scongiurare.

Il reparto offensivo necessita indubbiamente di essere rinforzato numericamente, soprattutto dopo le partenze di Luka Jovic e Tammy Abraham e il prestito di Francesco Camarda. In questo scenario, il Milan sta sondando diversi profili di spicco nel panorama europeo.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, il vero sogno del Milan resta Victor Osimhen. Il bomber nigeriano del Napoli è un desiderio concreto, e il club rossonero attenderà la fine del mercato per capire le reali possibilità di un affondo decisivo. Osimhen rappresenterebbe un investimento importante e un chiaro segnale delle ambizioni del Milan.

Un altro profilo che piace molto alla dirigenza è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente alla Juventus, sarebbe ben disposto a trasferirsi al Milan. Sebbene non ci siano ancora trattative vere e proprie, si sta già ragionando sulla questione stipendio, un nodo cruciale in qualsiasi operazione di mercato di questa portata. L’arrivo di Vlahovic porterebbe al Milan un attaccante già affermato in Serie A e con un’ottima esperienza a livello internazionale.

Non mancano poi le alternative di qualità. Darwin Nuñez, attaccante del Liverpool, è un nome che il Milan sta valutando con attenzione, anche se su di lui c’è l’interesse del Napoli, il che impone al club rossonero di muoversi rapidamente se decidesse di affondare il colpo. Infine, si è parlato anche di Moise Kean, con una clausola da 50 milioni di euro valida nei primi giorni di luglio, un’opzione che potrebbe prendere piede qualora altre piste non dovessero concretizzarsi.

In sintesi, la strategia del Milan in attacco è chiara: non si cerca una semplice riserva per Gimenez, ma un attaccante complementare che possa elevare il livello complessivo del reparto. Il mercato è ancora lungo e le trattative sono in corso, ma la direzione sembra tracciata: un Milan più forte e con più soluzioni in avanti, per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.