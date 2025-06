Calciomercato Milan, svolta Vlahovic! Il serbo ha un desiderio preciso, i rossoneri prendono nota

Calciomercato Milan, arriva la svolta per Dusan Vlahovic: l’attaccante non vuole rinnovare con la Juve e sogna i rossoneri

Le recenti indiscrezioni lanciate da Monica Colombo sul Corriere stanno scuotendo il panorama calcistico italiano, delineando un quadro in cui il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra sempre più incerto, non tanto per un forte interesse del calciomercato Milan, quanto per un desiderio personale del centravanti serbo. La tesi della giornalista è chiara e piuttosto provocatoria: sarebbe più un “auspicio di Vlahovic” che un concreto “interesse del Milan” a spingere per un ricongiungimento delle sorti del serbo con quelle di Massimiliano Allegri, qualora l’allenatore tornasse in auge in un nuovo contesto.

L’elemento chiave di questa narrazione è la presunta volontà di Vlahovic di non prolungare l’accordo con la Juventus, attualmente in scadenza nel 2026. Questo dettaglio è cruciale, poiché apre scenari di mercato che la Juventus difficilmente potrebbe ignorare. Non voler rinnovare un contratto a due anni dalla scadenza mette il club in una posizione scomoda, rischiando di perdere un asset di grande valore a parametro zero in futuro. Per questo motivo, la possibilità di una cessione anticipata diventa un’opzione concreta e quasi obbligata per la dirigenza bianconera, qualora il giocatore non cambiasse idea.

Ma è proprio la destinazione a fare la notizia: Vlahovic, stando a quanto riportato dalla Colombo, starebbe addirittura spingendo per una cessione ai rossoneri. Questa affermazione è di un peso enorme, in quanto implicherebbe una chiara preferenza del giocatore per la maglia del Milan, indipendentemente dal reale “forcing” del club di Via Aldo Rossi. Non si tratterebbe, dunque, di una mossa orchestrata dal Milan per accaparrarsi un attaccante di sicuro spessore, ma piuttosto di una richiesta esplicita da parte dello stesso Vlahovic.

Questa situazione crea un’interessante dinamica di mercato. Se l’interesse fosse unidirezionale, ovvero solo da parte del giocatore, il Milan potrebbe trovarsi in una posizione di forza negoziale. Tuttavia, l’attuale contesto economico e le esigenze tattiche del Milan dovranno essere attentamente valutate. Il club rossonero ha dimostrato di avere una chiara strategia negli ultimi anni, puntando su giovani talenti e giocatori con ampi margini di crescita. Vlahovic, pur essendo giovane, rappresenterebbe un investimento considerevole, e la sua integrazione in un sistema di gioco già consolidato richiederebbe attente valutazioni.

Inoltre, il richiamo al ricongiungimento con Allegri è un aspetto da non sottovalutare. Nonostante le difficoltà incontrate da Vlahovic sotto la guida del tecnico livornese alla Juventus, l’idea di un nuovo inizio in un ambiente diverso e, forse, con una nuova chimica tattica, potrebbe essere un fattore decisivo nella scelta del giocatore. La relazione tra allenatore e giocatore è spesso un elemento chiave nelle decisioni di mercato, e se Vlahovic percepisse in Allegri (o in qualsiasi altro allenatore che lo volesse al Milan) un’opportunità di riscatto e di piena espressione del suo potenziale, ciò rafforzerebbe ulteriormente la sua spinta verso Milano.

In definitiva, la notizia fornita da Monica Colombo sul Corriere dipinge un quadro in cui il destino di Dusan Vlahovic sembra essere sempre più nelle sue mani. La sua volontà di non prolungare e la sua predilezione per il Milan potrebbero essere i veri motori di una delle trattative di mercato più interessanti e complesse della prossima sessione estiva. La Juventus si trova davanti a un bivio cruciale: trattenere un giocatore scontento o cederlo, cercando di monetizzare al massimo il suo valore, anche a costo di vederlo vestire la maglia di una diretta concorrente. Il futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere, ma le parole della Colombo suggeriscono che la scelta personale del calciatore potrebbe avere un peso determinante.