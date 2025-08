Calciomercato Milan, clamorosa suggestione Son! Operazione complessa ma Furlani... Ultimissime

Calciomercato Milan, spunta la clamorosa suggestione Son a parametro zero: operazione complessa ma Furlani tenta il colpaccio

Una notizia bomba sta scuotendo il calciomercato e infiammando i tifosi del Milan: i rossoneri, con il loro nuovo assetto dirigenziale, starebbero valutando di inserirsi prepotentemente nella corsa per Son Heung-Min, il fuoriclasse sudcoreano in procinto di lasciare il Tottenham. L’indiscrezione, riportata da Alfonso Sciascia, apre scenari inattesi e potenzialmente rivoluzionari per il club di Via Aldo Rossi.

L’addio di Son agli Spurs sembra ormai cosa fatta, con i Los Angeles FC che fino a poco fa parevano la destinazione più probabile. Il club della Major League Soccer era pronto a stendere un tappeto rosso per l’attaccante, offrendogli un contratto sontuoso da Designated Player, una mossa che avrebbe garantito a Son un ruolo di protagonista assoluto e una vetrina in un campionato in forte crescita. Tuttavia, l’irruzione del Milan, guidato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, potrebbe rimescolare completamente le carte in tavola.

L’operazione, è bene sottolinearlo, si presenta estremamente complessa. I costi per acquisire un giocatore del calibro di Son Heung-Min sono ingenti, sia per quanto riguarda il cartellino – sebbene si parli di una risoluzione consensuale con il Tottenham, eventuali bonus e commissioni potrebbero essere significativi – sia, e soprattutto, per l’ingaggio del giocatore. Son, uno dei calciatori più pagati della Premier League e un icona globale, richiederà uno stipendio commisurato al suo status di top player mondiale.

Non solo i costi, ma anche la fortissima concorrenza rende l’affare un’impresa ardua. Oltre ai già citati Los Angeles FC, è plausibile che altre big europee e club con grandi disponibilità economiche stiano monitorando la situazione di un giocatore che, a 33 anni, ha ancora moltissimo da dare ad altissimi livelli. La sua velocità, la sua capacità di segnare e il suo fiuto per il gol, uniti a una dedizione esemplare e a un carisma unico, lo rendono un profilo desiderato da tutti.

Nonostante le difficoltà, il calciomercato Milan sta monitorando attentamente ogni sviluppo. L’interesse per Son non è dettato da un capriccio, ma rientra in una strategia più ampia del club rossonero di innalzare il livello tecnico della rosa e di acquisire giocatori con un appeal internazionale che possano garantire un ritorno sia sportivo che mediatico. L’arrivo di un fuoriclasse come Son Heung-Min darebbe un boost incredibile alla squadra di Allegri, offrendo al tecnico un’opzione tattica preziosa e aumentando in modo esponenziale le possibilità di successo in Serie A e in Champions League.

Il ruolo di Igli Tare sarà fondamentale in questa delicatissima trattativa. Il nuovo DS rossonero, noto per la sua abilità nel negoziare e nel cogliere le opportunità di mercato, dovrà sfruttare ogni spiraglio per convincere il giocatore a scegliere il Milan, magari facendo leva sul fascino della Serie A, sulla storia gloriosa del club e sul progetto tecnico ambizioso che la società sta costruendo sotto la guida di Allegri. I prossimi giorni e settimane saranno decisivi per capire se questa clamorosa indiscrezione si trasformerà in una realtà di mercato, o se resterà solamente un sogno per i tifosi milanisti.