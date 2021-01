Calciomercato Milan: su Pavoletti spunta il Torino di Giampaolo

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero sulle tracce di Mario Mandzukic, mentre Pavoletti sarebbe in ottica Torino

Il Milan avrebbe avviato i contatti con l’agente di Mario Mandzukic, Giovanni Branchini, per portarlo in rossonero per almeno sei mesi.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Leonardo Pavoletti, invece, in questi giorni accostato al club di Via Aldo Rossi, sarebbe oggetto desiderio del Torino di Marco Giampaolo, pronto a presentare un’offerta al Cagliari. Sull’ex Genoa ci sarebbe anche il Betis Siviglia.