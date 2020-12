Pellegatti: «Come vice Ibrahimovic prenderei Pavoletti del Cagliari»

Pellegatti si è sbilanciato su chi vorrebbe vedere al Milan come vice Zlatan Ibrahimovic. Ecco il suo ‘prescelto’

Caro Pellegatti, intervenuto su Telelombardia, ha parlato del Milan in chiave mercato. In particolare, Pellegatti si è soffermato sulla possibilità che i rossoneri prendano un attaccante per far rifiatare Zlatan Ibrahimovic.

Pellegatti ha detto: «Il giocatore ideale secondo me per questo Milan sarebbe Leonardo Pavoletti del Cagliari. È un giocatore di buona caratura che può essere utile per fare l’alternativa a Ibrahimovic, quello che ci serve. La dirigenza deve continuare a lavorare e tessere la tela in questo periodo per essere pronta a gennaio sugli obiettivi di mercato da prendere».