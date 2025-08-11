Calciomercato Milan, tutti i dettagli della strategia di Tare per arrivare ad Hojlund! Intreccio con Ibrahimovic e la Danimarca, spiragli assolutamente positivi

Calciomercato Milan, Tare ha una strategia precisa per arrivare ad Hojlund della Danimarca: scendono in campo Ibrahimovic e la Danimarca

Il calciomercato Milan sta mettendo in atto una strategia complessa e ben articolata per acquisire Rasmus Hojlund, attaccante danese attualmente al Manchester United. L’obiettivo primario del club rossonero è convincere il giocatore a sposare il progetto milanista, sfruttando diversi alleati chiave e una chiara visione sulle prospettive professionali del giovane. La trattativa, che vede in prima linea il nuovo Direttore Sportivo Tare, si preannuncia avvincente e ricca di sfumature.

Il Ruolo Cruciale di Tare e gli Alleati Danesi

Tare, il nuovo DS del Milan, è rimasto a Londra con una missione ben precisa: chiudere l’accordo con Hojlund in pochi giorni. La sua presenza nella capitale inglese sottolinea l’importanza e l’urgenza che il Milan attribuisce a questa operazione. Il dirigente rossonero può contare su un alleato prezioso: Kasper Hjulmand, l’attuale allenatore della Danimarca. La sua influenza potrebbe essere determinante, data la volontà di Hojlund di partecipare ai prossimi Mondiali. Per raggiungere questo obiettivo, il giovane attaccante necessita di continuità di gioco, qualcosa che il Manchester United non sembra più in grado di garantirgli.

A rafforzare ulteriormente la posizione del Milan c’è anche Daniel Agger, il vice allenatore della Danimarca, con cui Hojlund vanta un ottimo rapporto. La combinazione del parere di questi due figure influenti nel calcio danese potrebbe fungere da leva significativa per persuadere il giocatore sulla bontà del trasferimento al Milan. L’opportunità di giocare con regolarità sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, assicurandosi un posto nella selezione danese per il mondiale, rappresenta un incentivo notevole per Hojlund.

La Strategia del Milan: Prima il Giocatore, Poi il Club

La strategia del Milan è chiara: trovare prima un accordo di massima con Rasmus Hojlund e solo in seguito avviare la trattativa vera e propria con il Manchester United. Questo approccio mira a mettere il club rossonero in una posizione di forza, avendo già il “sì” del giocatore. Nel corteggiamento di Hojlund, il Milan non esita a impiegare ogni risorsa disponibile. Una di queste è Zlatan Ibrahimovic, una vera e propria leggenda del calcio e un idolo per il giovane attaccante danese. La sua influenza e il suo carisma potrebbero essere decisivi nel convincere Hojlund a indossare la maglia rossonera.

Le interlocuzioni con il ragazzo si concentreranno principalmente sugli aspetti professionali e sulle prospettive di crescita che il Milan può offrire. Sebbene l’aspetto economico sia rispettato, la priorità sarà data alla visione a lungo termine e al ruolo che Hojlund potrà ricoprire nel progetto tecnico di Allegri. L’attuale sfida per il Milan è superare la diffidenza del giocatore, scettico sull’idea di un trasferimento in prestito. L’orgoglio di Hojlund rappresenta una montagna da scalare, ma il Milan è determinato a dimostrargli che un’esperienza a Milano, anche se inizialmente in prestito, può rappresentare un trampolino di lancio fondamentale per la sua carriera e per i suoi obiettivi internazionali.

Questa operazione, come riportato da Mattia Giangaspero, mostra la ferma volontà del Milan di rinforzare la propria rosa con giovani talenti in grado di fare la differenza sia nel presente che nel futuro. La capacità di Tare di intavolare trattative complesse e la visione strategica del club saranno fondamentali per il successo di questa importante operazione di mercato.