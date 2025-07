Calciomercato Milan, Sportiello ai saluti? Trattativa in corso per uno scambio tra portieri. Segui le ultimissime

Un’indiscrezione bomba lanciata da Tuttosport questa mattina sta infiammando il calciomercato italiano: il calciomercato Milan e la Romastarebbero seriamente valutando uno scambio di secondi portieri che potrebbe ridefinire le gerarchie tra i pali per la prossima stagione. I protagonisti di questa sorprendente trattativa sarebbero Marco Sportiello sponda rossonera e Pierluigi Gollini per i giallorossi. Se l’affare andasse in porto, assisteremmo a un vero e proprio valzer di portieri che aggiungerebbe un tassello intrigante al già acceso scenario della Serie A.

Sportiello verso la Capitale: il Ricongiungimento con Gasperini

Secondo le voci, Marco Sportiello, attuale vice-Maignan al Milan, potrebbe presto salutare il Diavolo per accasarsi nella Capitale. Un trasferimento che avrebbe del clamoroso e che riporterebbe Sportiello sotto l’ala protettrice di un tecnico che conosce molto bene: Gian Piero Gasperini. I due hanno già lavorato a lungo insieme ai tempi dell’Atalanta, un periodo in cui Sportiello ha saputo esprimere al meglio le sue qualità, dimostrando affidabilità e professionalità. La possibilità di ritrovare un mentore come Gasperini, ora sulla panchina della Roma, potrebbe essere un fattore determinante per la decisione del portiere. Per Sportiello, infatti, si tratterebbe di un’occasione per mettersi nuovamente in mostra e, chissà, magari giocarsi un ruolo da protagonista, anche se come secondo.

Gollini a San Siro: il Percorso Inverso per Fare il Vice-Maignan

Il percorso inverso lo farebbe invece Pierluigi Gollini. Il portiere, arrivato a gennaio 2025 alla Roma a titolo definitivo dopo una serie di prestiti, sembrerebbe destinato a fare ritorno nel nord Italia, direzione Milano, per ricoprire il ruolo di vice-Maignan al servizio di Massimiliano Allegri. Questa mossa è particolarmente interessante se si considera il suo rapporto non proprio idilliaco con Gian Piero Gasperini ai tempi dell’Atalanta. Nel 2022, parlando proprio del suo addio ai bergamaschi, Gollini dichiarò: “Non sono andato via dall’Atalanta per scelta tecnica, ma per i problemi con una persona“. Quella “persona” era, con ogni probabilità, proprio il tecnico di Grugliasco. L’opportunità di evitare un nuovo confronto con Gasperini, unita alla possibilità di approdare in un club di prestigio come il Milan e fare da spalla a un top player come Maignan, potrebbe essere un’opzione allettante per il classe 1995.

La Carriera Nomade di Gollini e la Ricerca di Stabilità

La carriera di Pierluigi Gollini è stata un vero e proprio giro d’Italia post-Atalanta, costellata da una serie di prestiti che lo hanno visto vestire le maglie di diversi club: Tottenham, Fiorentina, Napoli, Genoa. Solo a gennaio di quest’anno è arrivato alla Roma a titolo definitivo, sembrando aver trovato finalmente una stabilità. Tuttavia, questa nuova indiscrezione di mercato suggerisce che la sua avventura nella Capitale potrebbe essere di breve durata. Il suo possibile approdo al Milanrappresenterebbe l’ennesimo capitolo di una carriera caratterizzata da continui spostamenti, ma forse, in questo caso, in un contesto più stabile e con prospettive chiare.

Questo potenziale scambio, riportato con dovizia di particolari da Tuttosport, promette di aggiungere pepe a un’estate di mercato già bollente. Sarà interessante vedere se le due società riusciranno a trovare la quadra e se questo valzer di portieri si concretizzerà, influenzando non poco le strategie di Milan e Roma in vista della prossima stagione di Serie A. Quale sarà il futuro di Sportiello e Gollini? Solo il tempo ce lo dirà, ma l’aria di cambiamento tra i pali è già palpabile.