Calciomercato Milan, c’è Gollini per la porta! Intreccio con la Roma, cosa può succedere nei prossimi giorni

Calciomercato Milan, per la porta della prossima stagione c’è Gollini: possibile scambio con la Roma. Sportiello finirebbe in giallorosso

Un’indiscrezione di mercato sta agitando gli ambienti calcistici di Milano e Roma, ipotizzando uno scambio di portieri che coinvolgerebbe Marco Sportiello del Milan e Pierluigi Gollini della Roma. L’idea, lanciata dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, suggerirebbe un movimento tra numeri dodici, con entrambi i club intenzionati a rinfrescare le proprie seconde linee tra i pali.

I Protagonisti dello Scambio

Marco Sportiello, attuale vice di Mike Maignan nel Diavolo rossonero, ha alle spalle una carriera solida, maturata tra Atalanta, Fiorentina e Frosinone. Con la maglia del Milan, l’estremo difensore ha dimostrato affidabilità quando chiamato in causa, ma la prospettiva di un cambio d’aria potrebbe garantirgli maggiore continuità. La sua esperienza e le sue doti tecniche lo renderebbero un profilo interessante per la Lupa capitolina, in cerca di un’alternativa valida a Svilar.

Dall’altra parte, Pierluigi Gollini è un portiere di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito alla Roma. Con un passato anche in Premier League al Tottenham e un’esperienza significativa con la Fiorentina, Gollini è un portiere reattivo e con buone qualità fisiche. Nonostante il suo talento, nella capitale ha faticato a trovare spazio con costanza, trovandosi spesso dietro Rui Patricio prima e Svilar poi. Un eventuale passaggio al club di Via Aldo Rossi lo vedrebbe ricoprire il ruolo di vice Maignan, un’opportunità per rilanciarsi in un contesto di alto livello.

Motivazioni e Potenziali Benefici

Lo scambio tra Sportiello e Gollini risponderebbe a logiche di ottimizzazione delle rose per entrambi i club. Il calciomercato Milan, vincitore dello scudetto tre stagioni fa, potrebbe cercare un profilo con caratteristiche leggermente diverse per affiancare il suo portiere titolare, magari puntando su un giocatore più giovane come Gollini. La Roma, sotto la guida di un nuovo tecnico e con ambizioni di alta classifica, potrebbe invece desiderare l’esperienza e la solidità di Sportiello per blindare ulteriormente la porta.

Questa operazione, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un classico esempio di mercato intelligente, dove entrambi i club cercano di migliorare le proprie opzioni senza oneri economici eccessivi. I tifosi di entrambe le squadre attendono con interesse gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe regalare nuovi equilibri tra i pali di due delle big del calcio italiano.