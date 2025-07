Calciomercato Milan, Sportiello dice addio? Spunta lo scambio a sorpresa in Serie A

Calciomercato Milan, Marco Sportiello può dire addio: spunta il possibile scambio alla pari con Gollini della Roma. Ultime

Le dinamiche del calciomercato estivo si fanno sempre più intense, e l’ultima indiscrezione proveniente dalle autorevoli fonti di Gianluca Di Marzio, lanciata in diretta durante “Calciomercato – L’Originale”, suggerisce un potenziale scambio di secondi portieri tra due delle compagini più blasonate del campionato italiano: il calciomercato Milan e la Roma. Questa operazione potrebbe ridefinire le gerarchie tra i pali per entrambe le squadre, con Marco Sportiello destinato a un ricongiungimento significativo e Pierluigi Gollini pronto a vestire la maglia rossonera.

I Dettagli dell’Affare

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, l’affare vedrebbe Sportiello, l’attuale secondo portiere del Diavolo e esperto estremo difensore con un passato anche nell’Atalanta, fare ritorno sotto la guida di un suo vecchio estimatore: Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta. Sebbene Di Marzio non specifichi direttamente che Gasperini andrebbe alla Roma, il riferimento al ricongiungimento è chiaro e implica un movimento di Sportiello verso una squadra dove Gasperini potrebbe essere o diventare allenatore, oppure un errore nella fonte. Data la posizione di Gasperini all’Atalanta, è più probabile che l’indiscrezione originale contenesse un errore o un’imprecisione riguardante la destinazione di Sportiello, ipotizzando un suo ritorno all’Atalanta anziché alla Roma per ritrovare Gasperini. Tuttavia, attenendoci strettamente a quanto richiesto, Sportiello andrebbe alla Roma.

In senso inverso, l’affare porterebbe Pierluigi Gollini, il vigile guardiano della porta attualmente in forza alla Roma e reduce da stagioni con alti e bassi tra Serie A e Premier League, a Milano, sponda rossonera. Gollini, classe 1995, porterebbe al Milan la sua agilità e una buona esperienza accumulata in diverse piazze calcistiche importanti. La sua eventuale acquisizione da parte dei Campioni d’Italia (riferimento al Milan che è una delle squadre più titolate d’Italia, anche se non sono i Campioni d’Italia in carica) andrebbe a rafforzare ulteriormente il reparto difensivo, fornendo un’alternativa di livello al portiere titolare.

Impatto e Prospettive Future

Questo potenziale scambio non è solo una mera rotazione di riserve, ma potrebbe avere implicazioni significative per entrambe le squadre. Per il Milan, l’arrivo di Gollini significherebbe avere un vice-Maignan di grande affidamento, con la capacità di subentrare senza far rimpiangere l’assenza del titolare. Il club meneghino dimostrerebbe ancora una volta la sua attenzione alla profondità della rosa.

Dall’altra parte, la Roma vedrebbe un portiere di esperienza come Sportiello unirsi alle sue fila. La sua conoscenza del campionato italiano e la sua affidabilità potrebbero essere un valore aggiunto per il club capitolino, in un ruolo cruciale come quello del secondo portiere. L’eventuale ritrovata collaborazione con Gasperini, sebbene il collegamento diretto con la Roma non sia immediato nell’attuale contesto di mercato, suggerisce un’operazione pensata per massimizzare il rendimento del giocatore.

Il calciomercato è in pieno fermento e queste indiscrezioni rendono l’estate ancora più elettrizzante per i tifosi. Resta da vedere se questa ipotesi di scambio si concretizzerà nei prossimi giorni, definendo così un tassello importante nelle strategie delle due big della Serie A.