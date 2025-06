Calciomercato Milan, i rossoneri salutano anche Sottil dopo Joao Felix: il post social – FOTO

Calciomercato Milan, il club rossonero, dopo Joao Felix, ha salutato anche Riccardo Sottil: l’esterno torna alla Fiorentina

Giornata di addii in casa calciomercato Milan, che dopo aver congedato Joao Felix dice addio anche a Riccardo Sottil. L’esterno d’attacco classe ’99, giunto a Milano per un prestito di sei mesi, non verrà riscattato dal club rossonero e farà così ritorno alla Fiorentina. Una notizia che non sorprende, considerando il limitato impatto del giocatore sul campo e le poche opportunità che gli sono state concesse.

Il suo periodo milanese si conclude con un bilancio decisamente scarno: solamente 8 presenze totali con la maglia del Milan, senza riuscire a mettere a referto né gol né assist. Numeri che evidenziano una difficoltà di inserimento e una mancanza di continuità che hanno impedito al giovane talento di esprimere il suo potenziale. La scelta di non procedere con il riscatto appare, quindi, una naturale conseguenza di questa breve e non entusiasmante esperienza. Il Milan, in un’ottica di ottimizzazione della rosa e di investimenti mirati, ha preferito non puntare su un giocatore che, almeno in questa fase, non è riuscito a lasciare il segno. Questo addio si inserisce in un contesto di riflessione e cambiamenti per la squadra rossonera, che sta pianificando il prossimo calciomercato per rinforzare la squadra in vista degli obiettivi futuri.

Grazie Riccardo! We wish you well for your future endeavours 🙏

#SempreMilan pic.twitter.com/6nF27uZm7A — AC Milan (@acmilan) June 28, 2025

Per Riccardo Sottil, il ritorno a Firenze apre ora un capitolo completamente nuovo e, per certi versi, incerto. Il suo futuro nella squadra viola sarà infatti legato a doppio filo alle decisioni del nuovo tecnico, Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan è prossimo a essere ufficializzato come guida tecnica della Fiorentina nei prossimi giorni, e sarà proprio lui a valutare attentamente la situazione di Sottil. La sua conoscenza delle dinamiche del Milan e, in parte, anche delle caratteristiche di Sottil, potrebbe essere un vantaggio, ma anche un ostacolo se le aspettative non dovessero essere soddisfatte. Sarà interessante vedere se Pioli deciderà di dargli una nuova chance e integrarlo nel progetto tecnico della Fiorentina, o se invece il club cercherà una nuova sistemazione per l’esterno, magari attraverso un’altra operazione di mercato.

La Fiorentina, dal canto suo, si trova di fronte a una situazione delicata. Sottil è un giocatore di proprietà con un potenziale riconosciuto, ma che ha bisogno di trovare la giusta dimensione per esprimersi al meglio. Il suo ritorno potrebbe rappresentare un’opportunità per i viola di recuperare un elemento prezioso o, al contrario, l’ennesima questione da risolvere sul fronte delle cessioni. L’arrivo di Pioli, con la sua filosofia di gioco e le sue esigenze tattiche, sarà cruciale per definire il ruolo e il futuro di Sottil. Si attendono, quindi, nuove determinazioni e sviluppi importanti nelle prossime settimane, che chiariranno definitivamente il destino dell’esterno offensivo. La decisione della Fiorentina e di Pioli sarà fondamentale per la carriera di Sottil, che a 25 anni ha bisogno di continuità e fiducia per esprimere appieno il suo talento. Il calciomercato estivo si preannuncia ricco di movimenti per la Fiorentina, e la situazione di Sottil sarà sicuramente uno dei nodi da sciogliere.