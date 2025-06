Calciomercato Milan, decisione presa su Sottil e Walker: Igli Tare è stato chiaro con entrambi. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a salutare Kyle Walker e Riccardo Sottil, entrambi non riscattati al termine dei rispettivi periodi di prestito. Nonostante aspettative iniziali differenti, il loro percorso in rossonero ha avuto un destino comune, culminato con la mancata permanenza a titolo definitivo.

Per Kyle Walker, le speranze erano alte. Arrivato con l’etichetta di giocatore di prospettiva e con la capacità di ricoprire più ruoli, soprattutto sulle fasce, ci si attendeva un suo inserimento graduale ma significativo. Complici forse una concorrenza agguerrita nel suo ruolo e qualche difficoltà di adattamento al calcio italiano, Walker non è riuscito a dimostrare appieno il suo potenziale. Il Milan, quindi, ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto, ritenendo che l’investimento non fosse giustificato dalle prestazioni offerte.

Discorso simile, sebbene con premesse diverse, per Riccardo Sottil. L’esterno d’attacco italiano, arrivato con l’obiettivo di dare profondità e alternative al reparto offensivo, ha anch’esso trovato poco spazio. Le sue apparizioni sono state sporadiche e non sempre incisive, e il giocatore non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno della squadra. Anche per lui, le prestazioni non sono state ritenute sufficienti a giustificare un riscatto, portando il Milan a optare per il suo ritorno alla squadra di appartenenza.

Questa doppia mancata conferma riflette la politica del Milan di valutare attentamente ogni singolo elemento, basando le decisioni future sulle performance effettive e sulla coerenza con il progetto tecnico. Entrambi i giocatori lasciano il club con la consapevolezza di non aver pienamente soddisfatto le aspettative, ma con l’opportunità di rilanciarsi altrove. Per il Milan, invece, si aprono nuove opportunità per rinforzare la rosa con profili più idonei alle proprie esigenze.