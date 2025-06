Calciomercato Milan, per il centrocampo spunta Sohm! Richiesta di Allegri, Tare al lavoro

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole Sohm del Parma: messaggio a Tare e primi contatti con il club ducale

La quiete, o meglio la sua apparenza, è stata definitivamente spazzata via a Milanello. Una rivoluzione profonda è iniziata in casa Milan, promettendo di ridefinire non solo il volto della squadra ma anche le strategie e le gerarchie interne. Le prime avvisaglie di questo cambiamento radicale si sono palesate con la cessione di Tijjani Reijnders, un’operazione che, lungi dall’essere un episodio isolato, rappresenta il primo tassello di un mosaico ben più complesso e ambizioso.

Al centro di questa nuova era, come rivelato da fonti vicine al club, tra cui il giornalista Daniele Longo, si erge una figura di spicco: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tornato in rossonero con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, non è più un semplice allenatore. Il suo ruolo è stato ridefinito in modo sostanziale, rendendolo il vero fulcro di ogni decisione di mercato. Non si tratta più solo di esprimere preferenze o indicare profili generici; Allegri è attivamente coinvolto, quotidianamente, nella condivisione di idee, nella valutazione di obiettivi e nella pianificazione delle strategie con Igli Tare e l’intero gruppo di lavoro della dirigenza. Questa sinergia senza precedenti tra campo e scrivania è destinata a produrre risultati significativi e, come anticipato, diverse sorprese.

Tra i nomi che Allegri ha caldeggiato per rafforzare il reparto di centrocampo, emerge con insistenza quello di Sohm, giovane e talentuoso centrocampista del Parma. Il tecnico livornese, notoriamente attento ai profili che uniscono qualità tecniche, intelligenza tattica e potenziale di crescita, sembra aver individuato nello svizzero una pedina ideale per il suo scacchiere. Sohm, con le sue capacità di interdizione, la visione di gioco e la capacità di impostare l’azione, risponde perfettamente all’identikit del centrocampista moderno che Allegri intende schierare. La sua duttilità, inoltre, lo rende un elemento prezioso in diverse configurazioni tattiche.

Nonostante l’interesse, il calciomercato Milan non è ancora uscito allo scoperto con un’offerta formale per Sohm. La dirigenza rossonera sta approfondendo le proprie valutazioni sul giocatore, analizzando costi, benefici e la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, il tempo stringe. Il Parma, consapevole del valore del suo nazionale svizzero e delle numerose manifestazioni d’interesse che gli sono giunte, specialmente da club tedeschi e, in misura ancora maggiore, da quelli inglesi, potrebbe decidere di sacrificare Sohm sull’altare del mercato. Per i ducali, infatti, una cessione a cifre importanti rappresenterebbe un’iniezione di liquidità fondamentale per le proprie casse e per il prosieguo della campagna acquisti.

La posta in gioco è alta. Per il Milan, acquisire Sohm significherebbe non solo rinforzare il centrocampo con un profilo di sicuro avvenire, ma anche dare un chiaro segnale sul tipo di calcio che Allegri intende proporre: un calcio dinamico, equilibrato e proiettato al futuro. La concorrenza agguerrita, però, rende l’affare una corsa contro il tempo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a concretizzare l’interesse per Sohm e, più in generale, per delineare ulteriormente i contorni di questa emozionante rivoluzione rossonera, sotto la guida di un Massimiliano Allegri più che mai al centro del progetto.