Calciomercato Milan, Allegri pesca in Serie A: vuole questo profilo a centrocampo, segnalazione a Tare

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole Sohm del Parma per il centrocampo della prossima stagione: segnalazione a Tare

Il calciomercato Milan entra nel vivo e le prime indiscrezioni iniziano a delineare le strategie delle grandi squadre. Tra le più attive sembra esserci il Milan, che, sotto la guida di un Massimiliano Allegri sempre più intento a plasmare una squadra giovane e dinamica, avrebbe messo nel mirino un profilo interessante per il centrocampo: Simon Sohm, centrocampista svizzero attualmente in forza al Parma. La notizia, riportata con dovizia di particolari dal noto giornalista Daniele Longo, esperto di mercato e figura di riferimento per le vicende rossonere, ha immediatamente acceso l’interesse dei tifosi milanisti.

Sohm, classe 2001, si è distinto nelle ultime stagioni come uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano. Nonostante la retrocessione del Parma in Serie B, il giocatore ha mostrato doti tecniche e tattiche non comuni per la sua età, attirando su di sé gli occhi di diversi club di Serie A. La sua visione di gioco, la capacità di interdire e ripartire con efficacia, unita a una notevole resistenza fisica, lo rendono un profilo estremamente appetibile per un centrocampo che Allegri vuole rendere più energico e versatile.

Daniele Longo, attraverso i suoi canali, ha sottolineato come l’interesse di Allegri per Sohm non sia una semplice suggestione, ma una concreta manifestazione di apprezzamento da parte del tecnico livornese. Allegri, noto per la sua abilità nel valorizzare giovani talenti e nel costruire squadre equilibrate, vedrebbe in Sohm il prototipo del centrocampista moderno: capace di ricoprire più ruoli, dinamico e con ampi margini di miglioramento. L’idea sarebbe quella di affiancarlo a giocatori più esperti, consentendogli di crescere e di integrarsi gradualmente nei meccanismi della squadra.

Il Milan, dunque, sembra voler continuare sulla strada tracciata negli ultimi anni, puntando su calciatori giovani e con un elevato potenziale di rivendibilità. L’operazione Sohm si inserirebbe perfettamente in questa logica. Il Parma, dal canto suo, potrebbe essere costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati per fare cassa e alleggerire il bilancio, soprattutto in vista di una stagione in Serie B che richiede un ridimensionamento economico. La valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno a cifre ancora da definire, ma non proibitive per le casse rossonere, che potrebbero beneficiare di un’operazione simile a quelle che hanno portato a Milano giocatori come Kalulu o Tomori, poi esplosi in maglia rossonera.

L’eventuale arrivo di Sohm al Milan rappresenterebbe non solo un rinforzo per il presente, ma soprattutto un investimento per il futuro. La sua giovane età e le sue qualità lo rendono un elemento su cui costruire il centrocampo degli anni a venire. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se il Parma sarà disposto a privarsi del suo gioiello. Di certo, come ribadito da Daniele Longo, il Milan ha preso appunti e il nome di Simon Sohm è saldamente sul taccuino di Massimiliano Allegri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se questa pista porterà a un’altra operazione di successo in casa Milan.