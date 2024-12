Calciomercato Milan, piovono conferme! Moncada vuole lui a centrocampo, strategia delineata

Calciomercato Milan, Moncada vuole Samuele Ricci a centrocampo: richieste molto alte del Torino ma c’è la strategia rossonera

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan ha messo nel mirino un obiettivo preciso per il centrocampo rossonero della prossima stagione.

Il sogno? Samuele Ricci del Torino che i granata valutano però carissimo, cifre che in questo momento il Milan non può versare nelle casse del club di Urbano Cairo. Anche se la società sta provando a studiare il modo per provarci.