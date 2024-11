Calciomercato Milan, Skriniar vede la Serie A: le ultime sull’ex obiettivo rossonero

Calciomercato Milan, Milan Skriniar, ex obiettivo rossonero, si avvicina al ritorno in Serie A: Juve in forte pressing

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Milan Skriniar, difensore in cima alla lista dei desideri del calciomercato Juve per rinforzare la difesa nel mese di gennaio.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbero cambiare le condizioni dell’affare: nel caso in cui Fagioli dovesse andare al PSG a titolo definitivo i bianconeri potrebbero fare un investimento con prospettive più certe. Vale a dire un prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto invece di un un prestito secco per soli sei mesi. Il calciatore era stato accostato nei mesi scorsi anche al calciomercato Milan ma oggi i rossoneri appaiono più defilati.