Calciomercato Milan, si valuta Gabriel come vice Maignan: le ultime

Calciomercato Milan, si valuta Gabriel, vecchia conoscenza rossonera, come vice Maignan per la prossima stagione

Il Milan mette nel mirino una vecchia conoscenza. Secondo quanto riportato da LecceNews24, i rossoneri starebbero pensando di riportare a Milanello il portiere brasiliano Gabriel. Per lui ci sarebbe il posto di vice Maignan la prossima stagione.

Quest’anno ha avuto un ruolo chiave nella promozione del Lecce in Serie A. In rossonero ha giocato dal 2012 al 2014 prima di partire per molte annate in prestito fino al 2018.